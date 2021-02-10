Вещь дня: салфетка по уходу за дисплеями от Apple. Надо брать!

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Дорого-богато для поклонников всего брендового

Все вы знаете, что в процессе использования на поверхности устройств собирается пыль, могут появляться следы от загрязнений и жирные пятна. По этой причине они нуждаются в регулярной чистке. Многие думают какие средства применять и как правильно ухаживать за ними. Apple позаботилась об этом и вчера помимо крутейших гаджетов добавила в свой ассортимент салфетку для протирки.

В официальном магазине компании сказано, что ткань изготовлена ​​из мягкого неабразивного материала, который «безопасно и эффективно очищает любой дисплей Apple, включая стекло с нанотекстурой». Концерн из Купертино предостерегает пользователей Pro Display XDR не использовать для чистки дисплея любую ткань и протирать его только специальной тканью.

Вполне предсказуемо для Apple, что ее очередной продукт белого цвета и на нем гордо красуется логотип компании. И стоит такой «уборщик» всего $19. Но это в США, а в России за него просят каких-то $28. Стоит «копейки», а пользы много. Компания также указала, какие устройства совместимы с ее новым «гаджетом». Протирать салфеткой можно iPhone, начиная с iPhone 6, оба поколения iPhone SE.

Салфетку можно использовать на всех экранах iPad mini, моделях iPad от пятого поколения и выше, на всех iPad Air и на всех планшетах iPad Pro. Этой тканью можно протирать все версии Apple Watch, а также iPod touch четвертого поколения и новее. Ее также можно использовать на большом количестве моделей iMac, начиная с 2015 года выпуска. А вот со сторонними устройствами, похоже, фирменная салфетка не совместима.

Кто хочет приобрести брендовую салфетку для монитора, может отправляться за покупкой на сайт компании. Доставить ее обещают бесплатно, но период ожидания может затянуться до 2-х недель.

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Источник: phonearena