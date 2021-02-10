Игровой Asus ROG 5 будет иметь 18 Гб оперативной памяти. Геймерам хватит?

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Asus ROG 5﻿ может иметь рекордное количество оперативной памяти﻿

Сколько вам нужно гигабайт оперативной памяти для полной свободы действий? У каждого свои мысли на этот счёт. Плюс есть немало тестов, которые показывают, как иногда система ограничивает и выгружает приложения из оперативной памяти, хотя там еще много свободных гигабайтов. Это не останавливает производителей в наращивании объемов этой самой памяти.

Стало известно, что игровой смартфон Asus ROG 5 готов поставить новую планку рекордов в этом вопросе.

Сообщается, что Asus ROG 5 станет первым игровым смартфоном с 18 Гб оперативной памяти. Производитель объясняет это тем, что такой объем памяти позволит пользователю не волноваться о закрытии игрового процесса, если ему нужно переключиться на другую задачу во время игры. Например, зайти в чат или зайти в голосовую конференцию. Ничто не повлияет на игру, какой бы массивной она не была.

Помимо 18 Гб оперативной памяти, смартфон располагает топовым Snapdragon 888, 6,78-дюймовым OLED экраном с частотой 120 ГЦ, мощными стерео динамиками, 3.5-мм аудиоразъемом и аккумулятором на 6000 мАч.

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Источник: news.mydrivers.com﻿