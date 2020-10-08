Игровой смартфон Qualcomm получит спецверсию Snapdragon 875

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Для геймерского смартфона Qualcomm оптимизируют флагманский чип

Вчера появилась информация, что в нише игровых смартфонов может появиться еще один влиятельный игрок — Qualcomm. Сообщается, что чипмейкер надумал выпустить геймерский мобильник под собственным брендом, а поможет ему в этом компания Asus. Есть вероятность, что о своем новом проекте Qualcomm поведает в декабре.

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О самом смартфоне мало что известно и единственная информация, которой поделились сетевые источники, касается его аппаратной платформы. Так, сообщается, что новинка будет базироваться на новейшем флагманском чипе Snapdragon 875, который планируют адаптирован на программном уровне, чтобы выжать по максимуму от смартфона в плане производительности.

Практически с 100% вероятностью анонс Snapdragon 875 состоится на саммите компании, который пройдет 1-2 декабря. Новый чипсет должен быть создан по нормам 5-нанометрового техпроцесса и получит три кластера ядер, где один из них отведен под суперядро Cortex-X1, которое могут разогнать до пиковой частоты 3,4 ГГц.

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А за право первым выпустить смартфон на базе Snapdragon 875 посостязаются компании Samsung и Xiaomi. Скорее всего, привилегию быть первым получит южнокорейский гигант, а дебютирует новый чипсет в моделях серии Galaxy S21.

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Источник: tudocelular