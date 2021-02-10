Игры с Sony PlayStation придут на смартфоны
Популярные франшизы от PlayStation Studios могут перенести на мобильные устройства
Sony PlayStation Studios всерьез решила перенести крупнейшие игровые франшизы на мобильные устройства. Говорить об этом позволило объявление о том, что компания открыла вакансию руководителя отдела мобильных технологий, который будет отвечать за разработку мобильных продуктов.
В описании к должности сказано, что руководитель отдела возьмется за разработку стратегии мобильных игр PlayStation Studios и заложит основу для будущего роста. При этом новый сотрудник возьмет на себя руководство различными аспектами разработки игр для live и мобильных сервисов, консолей и ПК с акцентом на успешную адаптацию самых популярных франшиз PlayStation для мобильных устройств.
«Вы будете отвечать за создание и рост команды руководителей мобильного отдела и возглавите это новое бизнес-подразделение в PlayStation Studios», — сказано в описании к должности.
Как скоро появятся мобильные версии игры, неизвестно. Сама PlayStation Studios лишь упомянула о том, что новый руководитель отдела займется разработкой плана по выпуску мобильных продуктов в течение 3-5 лет.
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Источник: videogameschronicle
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