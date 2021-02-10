Игры с Sony PlayStation придут на смартфоны

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Популярные франшизы от PlayStation Studios могут перенести на мобильные устройства

Sony PlayStation Studios всерьез решила перенести крупнейшие игровые франшизы на мобильные устройства. Говорить об этом позволило объявление о том, что компания открыла вакансию руководителя отдела мобильных технологий, который будет отвечать за разработку мобильных продуктов.

В описании к должности сказано, что руководитель отдела возьмется за разработку стратегии мобильных игр PlayStation Studios и заложит основу для будущего роста. При этом новый сотрудник возьмет на себя руководство различными аспектами разработки игр для live и мобильных сервисов, консолей и ПК с акцентом на успешную адаптацию самых популярных франшиз PlayStation для мобильных устройств.

«Вы будете отвечать за создание и рост команды руководителей мобильного отдела и возглавите это новое бизнес-подразделение в PlayStation Studios», — сказано в описании к должности.

Как скоро появятся мобильные версии игры, неизвестно. Сама PlayStation Studios лишь упомянула о том, что новый руководитель отдела займется разработкой плана по выпуску мобильных продуктов в течение 3-5 лет.

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Источник: videogameschronicle