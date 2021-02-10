Илон Маск стал мишенью знаменитой хакерской группы

2035

Хакеры готовы мстить за всех разорившихся пользователей, которые вложились в биткоин после высказываний Илона Маска

Илон Маск своими высказываниями посредством постов в Twitter умудряется влиять на курс биткоина в мире и именно он причастен к тому, что часть игроков рынка криптовалют разорились, поверив в нее. Пришло время ответить ему за это. Так решила именитая хакерская группа Anonymous, объявившая войну главе Tesla.

О том, что они идут войной на Илона Макса, хакеры поведали посредством ролика, который они выложили в сеть. В нем они заявили, что игры Илона Маска и его влияние на рынок криптовалют зашли слишком далеко. Он ведет себя надменно и заигрался. Хакеры считают, что Илон Маск болен комплексом превосходства, а в качестве подтверждения своих слов припомнили, что однажды он назвал себя «Императором Марса».

Они уверены, что глава Tesla своими высказываниями наносит вред рынку криптовалют и простым пользователям, которые поверив ему, вложились в цифровую валюту. Его надменность не знает границ, и он вовсе не печется об интересах простых людей. Их вердикт однозначен — Илон Макс не друг обычному человеку, включая и самих хакеров.

При этом хакеры не стали говорить о том, какие действия последуют после этого заявления и как они намерены наказать Илона Маска. На данном этапе они ограничились лишь заявлением о негативном влиянии основателя Tesla на рынок криптовалют. Посмотрим, как же они намерены остановить «зарвавшегося» бизнесмена и изобретателя.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: ndtv