Илон Маск: яблочная ткань ерунда, лучше посвисти на "Tesla"

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Илон Маск вновь прошелся по салфетке от Apple, рекламируя свисток от Tesla

При всей своей гениальности и эксцентричности Илон Маск нередко позволяет себе спорные высказывания, не отличающиеся объективностью. Он нередко позволял себе колкие и критические замечания в адрес Apple. Последний раз он отметился тем, что «прошелся» по ее премиальной салфетке, которую купертиновцы оценили достаточно дорого.

Троллинг с салфеткой Илон Маск решил продолжить и использует его для продвижения нового продукта Tesla — свистка. Да, компания, которая занимается выпуском электромобилей выпустила свисток, но не простой, а киберсвисток. Такое наименование товара продиктовано тем, что он выполнен в стиле электропикапа Cybertruck.

За новинку запросили внушительные $50 и он позиционируется как эксклюзивный и премиальный, который выпустили лимитированной партией. В качестве материала используется медицинская нержавеющая сталь. Чтобы привлечь внимание к киберсвистку Илон Маск на своей странице в Twitter выложил пост, в котором предложил не тратить деньги на «глупую яблочную ткань, а купить вместо нее наш свисток!»

Реклама сделала свое дело, и свисток раскупили. Кто-то приобрел его ради наживы и киберсвисток продают втридорога. Так, на ряде аукционов появились объявления, где его предлагают купить за $400 или $500.

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Источник: twitter