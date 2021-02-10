Infinix планирует выпустить клон Nothing Phone(2): будет ли суд?

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Признание популярности Nothing Phone от китайцев

Известный инсайдер Мукул Шарма узнал, что вскоре компания Infinix намерена представить новый смартфон, главной фишкой которого станет чужая фишка. Из приведенного им схематического рисунка сразу становится понятно, что это клон Nothing Phone.

Изображение было опубликовано в фирменном сообществе Infinix Community XClub. На нем изображены два одинаковых смартфона, явно напоминающие устройства Nothing и намекающие на сходство между Phone(1) и Phone(2). Но рядом с ними есть и третий аппарат, который, как сообщается, войдет в новую линейку GT, ориентированную на геймеров.

Похоже, что китайцы никогда не избавятся от привычки копировать удачные решения и интересно наблюдать чем это закончится. Сам Карл Пэй под постом информатора написал готовящих адвокатов и поставил улыбающийся смайлик. Не думаю, что он считает новый смартфон от Infinix угрозой для продаж своего нового флагмана.

О характеристиках будущего игрофона нет никаких подробностей, но ожидается, что он будет существенно дешевле Nothing Phone (2). Анонсировать новинку планируют в августе и тогда мы точно увидим, насколько похожи смартфоны на самом деле.

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Источник: twitter