Инсайд. Apple представит новое поколение Apple TV уже в этом году

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Появились данные о следующем поколении Apple TV

Интересная ситуация сложилась у Apple на рынке смарт-приставок к ТВ. С одной стороны - есть актуальное "железо", проработанный интерфейс и большое количество потенциальных пользователей которые уже в «экосистеме Apple». С другой стороны - сервисы Apple TV по контенту и наполнению далёко не лидеры, и тут явно есть над чём работать.

Возможно именно на презентации следующей модели Apple сможет нас удивить по части контента. Ведь, согласно утечкам, по технической части нас ждёт мощное обновление.

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Инсайдеры заявляют, что Apple TV 6 будет на базе топового процессора А14 Bionic. Систему охлаждения устроят таким образом, что процессор будет раскрывать на максимум свои возможности, без тротлинга. Касательно памяти, предполагают, что оперативной будет 6Гб, а внутренней 64/128 Гб.

Также заявляют, что в пульте появиться полезная функция «найти», благодаря которой пользователь не будет тратить время на поиск маленького пульта в своей комнате.

Отдельно стоит отметить слухи о том, что новому поколению «сватают» специальный геймпад. Если это так, то мы можем увидеть смещение акцентов устройства в сторону игровых возможностей. Понятно, что процессор А14 тут будет очень кстати.

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Будем наблюдать за новыми подробностями по этой теме.





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Источник: news.mydrivers.com﻿﻿