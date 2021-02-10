Instagram пытается соперничать с TikTok: теперь можно будет загружать видео длиной в 10 минут

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Битва платформ: Instagram, TikTok, YouTube

По словам мобильного разработчика Алессандро Палуцци, Instagram готовится увеличить максимальную продолжительность функции Reels до 10 минут, чтобы не отставать от конкурентов. Это изменение, которое сейчас ограничено тремя минутами, может дать преимущество Instagram

В то время как TikTok позволяет своим пользователям загружать 10-минутные видео, прыжок Instagram в расширенное видеопространство доказывает, что он не желает быть платформой только для фотографий и коротких видео. Люди воспринимают Instagram как «платформу для фотографий», в то время как TikTok - "платформу для короткого видео", а YouTube как "платформу для длинного видео".

Другим примером является YouTube. Казалось бы, это парадоксальный шаг: он достигает доли на рынке короткометражного видео, вводя функции, делающие его больше похожим на TikTok. Итак, какой здесь финал? Это просто: быть платформой "все в одном".

Meta, материнская компания Instagram, подтвердила, что скриншоты расширения Reels являются "внутренним прототипом". Хотя они не уточнили, когда это изменение будет введено. Каждая платформа соревнуется привлечь все большее количество людей, но смогут ли они удержаться на плаву с таким подходом - время покажет.

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Источник: Alessandro Paluzzi﻿ (Twitter)