Intel начнет производство ARM процессоров в ближайшее время

124

Компания Intel понимает что будущее за ARM архитектурой

Рынок процессоров уже никогда не будет таким, как раньше. С увеличением производительности мобильных процессоров и успехом, которого Apple достигла со своими моделями Mac серии M, традиционные производители, такие как Intel и AMD, просто не могут притворяться что все идет по плану.

И если AMD уже давно избавилась от собственных заводов, то Intel продолжает собственноручно производить свою продукцию и чтобы диверсифицировать риски компания начала приспосабливать свои линии к производству микросхем ARM.

Intel и ARM объявили о заключении соглашения, которое оптимизирует процесс изготовления Intel 18A для использования в проектах ARM, что значительно упростит процесс адаптации для лицензиатов ARM, таких как Qualcomm и MediaTek. Таким образом, в ближайшее время мы можем увидеть модели чипов на смартфонах изготовленные на фабриках Американской компании.

Первоначально партнерство будет сосредоточено на оптимизации процесса Intel 18A для конструкций мобильных систем на чипе (SoC). Однако обе компании ожидают, что сотрудничество может расшириться, чтобы охватить чипы, предназначенные для автомобильной промышленности, устройств Интернета вещей (IoT) и центров обработки данных.

Кроме того, Intel расширит свою поддержку лицензиатов ARM за пределы производства пластин, предлагая услуги, связанные с упаковкой, программным обеспечением и микросхемами.

Скорее всего, компания рассчитывает на поддержку от государства, ибо таким образом США может уменьшить риски от возможных проблем на острове Тайвань. Более 70% критических чипов сейчас производится на заводах TSMC и в случае конфликта с Китаем весь мир может захлестнуть дефицит полупроводниковой продукции.

Сотрудничая с ARM, Intel позиционирует себя как жизнеспособную альтернативу TSMC, предлагая более географически разнообразный и безопасный вариант производства микросхем для лицензиатов ARM. Ожидается, что это партнерство будет иметь далеко идущие последствия для глобального производства чипов, потенциально уменьшая узкие места в цепи поставок и способствуя более конкурентному рынку.

Читать также: Игровая консоль ASUS ROG Ally получит Windows 11 и чип AMD Ryzen Z1

Источник: gizmochina