Intel vs AMD: особенности новых мобильных процессоров

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Извечное противостояние «синего» и «красного» процессорных гигантов вышло на новый этап с выходом семейств CPU Intel Tiger Lake 11-го поколения серии H35 и Ryzen 5000 от AMD. В продажу начали поступать новинки — в числе первых приехали ноутбуки Acer на базе новых платформ. Чтобы определиться с правильным выбором, рассмотрим сильные и слабые стороны продукции обоих чипмейкеров.

Процессоры Intel: преимущества и недостатки

Одиннадцатое по счету поколение Intel Core хоть и производится по нормам техпроцесса 10 нм, но с множеством различных улучшений. В первую очередь затронута графика: ядро Intel Xe поддерживает до 96 вычислительных блоков, и вполне тянет игры в FHD 1080р на средних настройках, либо до четырех дисплеев 4К с расширенным динамическим диапазоном. Процессоры получили встроенный адаптер PCIe 4.0 с поддержкой четырех линий для подключения сверхбыстрых накопителей и Thunderbolt 4 с производительностью порта до 40 Гбит/c — для ускоренной передачи данных. Поддержка новейшего стандарта Wi-Fi 6/6E (Gig+) обеспечивает улучшенный доступ в Интернет.

Из особенностей важно отметить прирост частоты до 5,0 ГГц, но только в однопоточном режиме. CPU Intel несут четыре ядра и восемь потоков — это ровно половина того, что предлагает конкурент. Больным местом новинок являются драйвера графического адаптера, которые, к счастью, постепенно дорабатываются в лучшую сторону.

Процессоры AMD: преимущества и недостатки

Мобильные чипы AMD Ryzen 5000 произведены на основе передового техпроцесса 7 нм с новейшей архитектурой Zen 3. Новинки отличает восемь вычислительных ядер и 16 потоков, частота 1,9 ГГц с возможностью поднятия до 4,4 ГГц. Такие характеристики возводят производительность тонких игровых ноутбуков на совершенно новый уровень. Производитель декларирует рекордную автономность — время работы от батареи до 21 часа. Однако на практике данный показатель все же скромнее, и во многом зависит от производителя мобильного ПК и всех установленных в нем компонентов.

Из других особенностей важно отметить, что архитектурой Zen 3 располагают только высокопроизводительные CPU AMD, решения среднего сегмента построены на прошлогодней Zen 2.

В заключение: полная свобода выбора

Время AMD наступило. Компания смогла завоевать более 20% рынка мобильных компьютеров, и не остановится на достигнутом. Вероятнее всего, наклейки Ryzen станут своеобразным стандартом для высокопроизводительных решений в сочетании с мобильной графикой NVIDIA 3000 серии. Это станет наиболее резонным выбором в случае мощного игрового устройства.

В то же время Intel традиционно сильна в части увеличения автономности, разнообразных сопутствующих технологий, которые обеспечивают качественно новое использование лэптопа. Соответствие спецификации Intel Evo — своеобразный знак качества для легких, компактных и высокомобильных решений. Такое разнообразие решений обеспечивает конечным потребителям полную свободу выбора — подобрать ноутбук, всецело соответствующих их запросам не составляет труд.