Инвестиции Xiaomi — это очень серьезно и с заделом на будущее

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Xiaomi начала активно инвестировать в производство комплектующих для смартфонов, включая чипы

На этой неделе Xiaomi представила свой фирменный чип Surge C1 для обработки изображений, который она будет устанавливать в смартфонах. Многие думали, что компания представит продолжение первого мобильного процессора Surge S1, который был представлен еще в 2017 году. Не случилось, но это вовсе не означает, что Xiaomi оставила идею создавать собственные мобильные процессоры.

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Сетевые источники утверждают, что компания активно инвестирует в другие китайские фирмы, занимающиеся производством электроники и компонентов к мобильным устройствам. Так, за прошедшие два года Xiaomi направила средства в развитие 34 стартапов в Поднебесной, которые занимаются созданием и производством микросхем, дисплеев, объективов для камер, а также всевозможных датчиков. Инвестиции идут через аффилированный фонд Hubei Xiaomi Changjiang Industry Fund Partnership, в число акционеров которого входит правительство города Ухань. Сам фонд был основан в 2017 году и до 2019 года не особо был активен по части инвестирования стартапов.

Основной поток инвестиций в прочие компании пришелся на 2020 год и такую активность связывают с санкциями, обрушившимися на Huawei. Негативный пример Huawei в итоге и подстегнул Xiaomi активно вкладываться в другие китайские компании, чтобы снизить зависимость от иностранных технологий.

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Сама Xiaomi заявляет, что начала инвестировать в чипы еще семь лет и сейчас она сделала только первые шаги на пути создания фирменных процессоров и только предзнаменование «вехи для наших возможностей обработки изображений». Она понимает, что ей еще предстоит многое сделать и на это уйдет немало времени, но Xiaomi полна решимости достичь намеченной цели.

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Все эти шаги только подтверждают серьезность амбиций Xiaomi стать одним из крупнейших смартфоностроителей в мире. Аналитики уже прогнозируют, что в 2021 году компания сравняется по объемам поставок смартфонов с Apple. Есть все основания полагать, что она будет только наращивать свое присутствие и будет все активнее инвестировать в производство компонентов.

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Источник: asia.nikkei