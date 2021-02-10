iOS 17.1 – работа над ошибками, уже скоро официальный выход

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Осталась неделя

По данным французского регулятора ANFR, Apple планирует выпустить обновление iOS 17.1 для iPhone не позднее 24 октября.

Это будет первое крупное обновление после выхода iOS 17. Оно исправит проблему с радиацией в iPhone 12 для соответствия французским нормам, ведь из-за этого Apple угрожала полный отзыв всех iPhone 12 на территории Франции.

Также iOS 17.1 добавит возможность передачи файлов через AirDrop по Интернету, усовершенствует Dynamic Island и кнопка действий больше не будет срабатывать в кармане по ошибке.

Финальная версия iOS 17.1 должна предстать на этой неделе перед широким релизом. Последующие обновления iOS 17 ожидаются в декабре и начале 2023 года. Если сказать откровенно – в этом году запуск iOS 17 не задался – проблем слишком много, и теперь Apple нужно в срочном порядке все латать.

Источник - Agence Française Nationale des Fréquences