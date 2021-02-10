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iOS 17.1 – работа над ошибками, уже скоро официальный выход

17.10.2023 57 0

Осталась неделя

 

По данным французского регулятора ANFR, Apple планирует выпустить обновление iOS 17.1 для iPhone не позднее 24 октября.

 

iOS 17.1 – работа над ошибками, уже скоро официальный выход – фото 1

 

Это будет первое крупное обновление после выхода iOS 17. Оно исправит проблему с радиацией в iPhone 12 для соответствия французским нормам, ведь из-за этого Apple угрожала полный отзыв всех iPhone 12 на территории Франции.

 

Также iOS 17.1 добавит возможность передачи файлов через AirDrop по Интернету, усовершенствует Dynamic Island и кнопка действий больше не будет срабатывать в кармане по ошибке.

 

iOS 17.1 – работа над ошибками, уже скоро официальный выход – фото 2

 

Финальная версия iOS 17.1 должна предстать на этой неделе перед широким релизом. Последующие обновления iOS 17 ожидаются в декабре и начале 2023 года. Если сказать откровенно – в этом году запуск iOS 17 не задался – проблем слишком много, и теперь Apple нужно в срочном порядке все латать.

 

Источник - Agence Française Nationale des Fréquences

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 17.10.2023
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iOS 17.1 – работа над ошибками, уже скоро официальный выход