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iPhone 12 Pro: чем удивил Apple в 2020 году?

11.12.2020 293 0

На правах рекламы

Дизайн «яблочных» смартфонов пятого поколения, по мнению многих пользователей, был наиболее удачным. В 2020 Apple прислушался к пожеланиям и новую линейку создал в том самом легендарном облике. Но приятно удивил производитель не только внешним видом новых айфонов.

 

iPhone 12 Pro: чем удивил Apple в 2020 году? – фото 1﻿

Продажи последних смартфонов Apple в Украине стартовали. Сегодня можно купить iPhone 12 Pro в АЛЛО и других магазинах. Впрочем, как и три других модели «яблочных» телефонов нового поколения. Но все же истинные фанаты Эппл убеждены: если уж менять айфон на более современный, то лучше выбирать Pro. И в этом есть резон.

 

Новый айфон в Про-версии – это воплощение последних технических новинок. По сравнению со своими «собратьями» более ранних версий, 12-й может намного больше

  • заряжаться без проводов;
  • поддерживать 5G;
  • делать более качественные снимки;
  • работать эффективнее и быстрее.

 

Новинки получили 5-нанометровый чипсет A14 Bionic, благодаря которому iPhone 12 Pro вошел в ТОП самых производительных смартфонов. Изменения коснулись и камер. В гаджетах последнего поколения они более чувствительны к свету, имеют лучшую стабилизацию, делают отличные фото в ночном режиме и видео профессионального качества DolbyVision.

 

От айфонов предыдущего поколения 12-му достались

  • Lightning;
  • NFC;
  • Bluetooth 5.0.

Из нового – магнитный модуль для беспроводной подзарядки MagSafe. Улучшилась и навигационная модель: Pro 12 поколения определяет маршрут даже лучше, чем некоторые профессиональные навигаторы. Помимо GPS, новинка оснащена барометром и компасом.

Стекло и сталь в дизайне последнего iPhone

Изменения во внешности новых айфонов заметны с первого взгляда: «угловатость», увеличенная диагональ, тончайшие рамки. Но есть кое-что еще, что становится заметным при более детальном рассмотрении iPhone 12 Pro. В числе главных плюсов «оболочки» последнего айфона:

  • новое, более прочное керамическое стекло;
  • корпус из нержавеющей стали;
  • максимально высокий уровень ударопрочности и пылевлагозащиты.

 

Pro доступны в 4 цветовых решениях:

  • серебристые;
  • графитные;
  • золотистые;
  • синие.

Не обошлось без новаций и в комплектации гаджета. В последней серии смартфонов производитель отказался от классических зарядных устройств и наушников, благодаря чему упаковка стала компактнее. Это решение корпорации положительно восприняли далеко не все поклонники Эппл, хотя в остальном признают: iPhone 12 Pro – достойная разработка. Впрочем, Apple всегда отличался способностью удивлять поклонников, опережая конкурентов на несколько шагов. И айфоны последнего поколения в очередной раз подтвердили это.

iPhone 12 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.12.2020

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iPhone 12 Pro: чем удивил Apple в 2020 году?