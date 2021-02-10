iPhone 13 mini вживую, проблема с Xiaomi Mi 11, серия Realme Q3 и кибербанда раскрыла секреты Apple

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Предлагаем присоединиться к нам и познакомиться с новостями недели. Презентацией новых смартфонов производители нас особо не радуют, приходится заполнять информационное пространство утечками и слухами, а также регулярно заглядывать к Apple, чтобы «поживиться» любопытными фактами о ее новинках.

Напомним, что на весеннем мероприятии Apple, которое прошло на этой неделе, концерн из Купертино показал сразу россыпь новинок. В частности, там был представлен трекер AirTag для поиска вещей. Правда, стоит учитывать, что чип U1, участвующий в определении местоположения вещей, на просторах России будет деактивирован, так как он работает на тех частотах, которые заняты военными. А пока мы думаем, для чего бы пригодился каждому из нас AirTag, Oppo заявила о том, что она создаст свой аналог для мира Android.

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Так же пришло известие, что группа хакеров пыталась изрядно подпортить Apple ее весенний ивент. Им удалось умыкнуть у контрактного производителя ноутбуков чертежи будущего MacBook. Apple предложили выкупить информацию за $50 млн, а чтобы компания была сговорчивее, стартовал ежедневный марафон с выкладкой чертежей будущих ноутбуков. А широкая общественность узнала, что будущий MacBook Pro получит HDMI-порт, три порта Thunderbolt/USB-C, а разъема USB-A не будет вообще.

Тем временем, у тренда, заданного Apple по части урезанного комплекта поставки, появился еще один последователь. И это HMD Global, которая решила быть среди поборников защиты экологии и внести в это свою лепту, изъяв из комплекта поставки Nokia X20 зарядный адаптер.

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На этой неделе слили в сеть фото прототипа iPhone 12 mini, показали бюджетный 5G-смартфон Samsung Galaxy A22 и MediaTek заявила, что дефицита ее флагманских чипов не будет.

Тем временем уже точно известно, что Galaxy S20 FE с Exynos 990 отправили на покой и готовят старт продаж 4G-версии этого смартфона с Snapdragon 865. Единственными стоящими новинками прошедшей недели стали смартфоны семейства Realme Q3. Они получились интересными и приятными за свой прайс, но все омрачает отсутствие NFC и ориентированность на рынок Китая.

Интересное такое случилось в Китае с некоторыми владельцами Xiaomi Mi 11. Материнские платы их смартфонов вышли из строя и пострадавшие пишут самому Лэй Цзюню, чтобы прекратить этот «беспредел». Топ-менеджер молчит, а компания занята приготовлениями к анонсу игровой версии Redmi K40, которая обещает быть весьма недурственным предложением на рынке, как по части мощности, та и по части стоимости. Хотите знать больше и во всех подробностях? Приглашаем к просмотру новостного ролика.