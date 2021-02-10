iPhone 14: что изменится?

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Отказ от «моноброви», возращение к Touch ID и больше мегапикселей

Несмотря на то, что дефицит чипов никуда не делся и Apple пришлось пойти на снижение производства iPhone 13, серия iPhone 14 должна выйти строго по плану. Анонс новинок ждем в сентябре 2022 года и до него еще много времени. Но это не мешает источникам различных мастей строить предположения, каким будет iPhone 14.

Судя по риторике — iPhone 14 принесет значимые изменения и станет новой страницей в истории развития «яблочных» смартфонов. Изменится модельный ряд, из которого уберут mini-версию, но появится iPhone 14 Max. С вероятностью близкой к 100 процентной говорят о том, что компания может попрощаться с «монобровью». Если не во всех моделях, то у половины ее точно не будет. На смену привычной «челке» придет круглый или овальной формы вырез.

Известный аналитик Минг-Чи Куо также высказался в пользу того, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max предложат вырез вместо «моноброви». Ожидается, что вырез понадобился для того, чтобы врезать фронталку, тогда как целый ряд датчиков, включая те, что отвечают за работу Face ID, могут отправить под дисплей.

По слухам, iPhone 14 предложит чип Apple A16 Bionic, 6 Гб оперативной памяти и до 1 ТБ постоянной, 120-герцовый OLED-дисплей и пойдут по пути наращивания мегапикселей в камерах. На смену 12 Мп датчикам придут сенсоры на 48 Мп. А еще активно пророчат, что Touch ID вернется в iPhone. Какими же будут в действительности модели линейки iPhone 14, узнаем точно осенью нынешнего года.

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Источники: mydrivers, gizmochina