iPhone 14 из титана, истерия со взломом смартфонов, Xiaomi Mi 11T будет и Samsung не понять

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Без сомнений одной из главных новостей этой недели станет выход флагманской линейки Huawei P50. Но это будет завтра, а сегодня мы вспоминаем события, произошедшие за последние пару дней, а также рассказываем, что нового слили в сеть о будущих новинках.

Наверное, не стоит сомневаться, что Китай в будущем обретет свой кремниевый суверенитет. Страна ударными темпами строит свою полупроводниковую промышленность и даже сумела выпустить первый чип на собственной архитектуре. Создан он для сетевого оборудования и искусственного интеллекта, и его показатели далеки от современных решений. Но, как говорится, лиха беда начало. Китай делает уверенные шаги в направлении собственной процессорной независимости.

Продолжает выпускать свои чипы MediaTek. Вчера чипмейкер представил процессор Kompanio 1300T, который станет «сердцем» топовых планшетов. Так уж получилось, что в числе главных новостных хэдлайнеров последних дней стало ПО Pegasus для взлома iPhone и устройств на Android. Журналисты и эксперты активно будоражили умы людей, что конфиденциальная информация в опасности и взломать их смартфон не составит труда.

Масла в огонь подливала информация, что спецслужбы ряда стран шпионят за политиками и сильными мира сего, а президент Франции даже вынужден был сменить смартфон. Подключился к обсуждению темы Павел Дуров, который волен во всем винить Apple и Google, которые лишь винтики в глобальном механизме слежки. Они не только не борются со слежкой и шпионажем, но и делают все, чтобы сделать свои операционки благодатной почвой для этого.

Samsung же заботит предстоящее мероприятие Unpacked, на котором покажут складные смартфоны и для Galaxy Z Fold 3 уже готов неоднозначный чехол с отсеком для хранения стилуса. А еще компания приближает выпуск смартфона с подэканной камерой, где ставка сделана на качество фоточек, а не на попытку сделать камеру полностью невидимой.

Один из топ-менеджеров Oppo признал, что наращивать до бесконечности быструю зарядку нельзя. Нужно выжать максимум из уже созданного и больше внимания уделить безопасности. «Дочка» же Realme подхватила идею с магнитной зарядкой MagSafe и готовится показать свои разработки. Демонстрировать их будут на примере Realme Flash, который станет первым смартфоном с поддержкой магнитной зарядки. А еще компания готовит парочку стоящих «середнячков» Realme X9 и Realme X9 Pro.

Apple откровенно пасет задних во внедрении ряда технологий и подэкранная камера среди них. При оптимальном раскладе она появится в iPhone в 2023 году, а в следующем году компания намерена дать титановые рамы новому поколению смартфонов.

Xiaomi начинает понемногу разгоняться с анонсами второй половины года, Среди наиболее интересных и заметных премьер — Xiaomi Mi Mix 4, Xiaomi Mi 11T и Xiaomi Mi 11T Pro. И по завершении дайджеста новостей наша постоянная рубрика «Дичь», в которой мы расскажем, как из дерма научились получать энергию. Все подробности — на видео. Увлекательного просмотра!