iPhone 15 Pro Max на самом деле не столь склонен к ломанию, как это могут показывать видео
02.10.2023 83 0
ОПРАВЛЯЕТСЯ МИФ О ХУРНОСТИ
Недавнее видео популярного YouTube-канала продемонстрировало, как iPhone 15 Pro Max трескается при гибке руками.
Однако тестирование от Consumer Reports с использованием специального оборудования не выявило такой склонности к повреждениям.
По результатам проверок смартфон выдерживает 100 фунтов давления без трещин и 100 падений с высоты на каменную поверхность.
Новая конструкция iPhone 15 Pro Max с титановой рамкой не столь слабое место, как его подают в интернете. Видео с его легким сгибанием следует воспринимать со здоровым скептицизмом.
Источник - 9to5mac
Дата публикации: 02.10.2023
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