Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • iPhone 15 Pro Max на самом деле не столь склонен к ломанию, как это могут показывать видео

iPhone 15 Pro Max на самом деле не столь склонен к ломанию, как это могут показывать видео

02.10.2023 83 0

ОПРАВЛЯЕТСЯ МИФ О ХУРНОСТИ

Недавнее видео популярного YouTube-канала продемонстрировало, как iPhone 15 Pro Max трескается при гибке руками.

 

iPhone 15 Pro Max на самом деле не столь склонен к ломанию, как это могут показывать видео – фото 1

 

Однако тестирование от Consumer Reports с использованием специального оборудования не выявило такой склонности к повреждениям.

 

По результатам проверок смартфон выдерживает 100 фунтов давления без трещин и 100 падений с высоты на каменную поверхность.

 

iPhone 15 Pro Max на самом деле не столь склонен к ломанию, как это могут показывать видео – фото 2

 

Новая конструкция iPhone 15 Pro Max с титановой рамкой не столь слабое место, как его подают в интернете. Видео с его легким сгибанием следует воспринимать со здоровым скептицизмом.

 

Источник - 9to5mac

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 02.10.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
iPhone 15 Pro Max на самом деле не столь склонен к ломанию, как это могут показывать видео