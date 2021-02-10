iPhone 15 Pro Max на самом деле не столь склонен к ломанию, как это могут показывать видео

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ОПРАВЛЯЕТСЯ МИФ О ХУРНОСТИ

Недавнее видео популярного YouTube-канала продемонстрировало, как iPhone 15 Pro Max трескается при гибке руками.

Однако тестирование от Consumer Reports с использованием специального оборудования не выявило такой склонности к повреждениям.

По результатам проверок смартфон выдерживает 100 фунтов давления без трещин и 100 падений с высоты на каменную поверхность.

Новая конструкция iPhone 15 Pro Max с титановой рамкой не столь слабое место, как его подают в интернете. Видео с его легким сгибанием следует воспринимать со здоровым скептицизмом.

Источник - 9to5mac