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iPhone 15 Pro: Новый дизайн, мегамощность и перископический объектив - Обзор ожидаемых обновлений



По последним данным, Apple готовится к событию iPhone 15 Pro, которое ожидается 13 сентября. Прошло уже примерно год от анонса линейки iPhone 14, и теперь пользователи и фанаты компании ждут с нетерпением обновленную модель.



Согласно сообщениям, распространенным 9to5Mac, операторы мобильной связи уже предупредили своих работников не брать выходных 13 сентября, что может свидетельствовать о важном анонсе от Apple. Известно, что компания часто организует мероприятия по анонсу новых моделей iPhone в сентябре, поэтому такой распорядок дня не случаен.



Важным моментом является то, что iPhone 15 Pro получит новый дизайн со слегка изогнутыми краями и тонкими рамками вокруг дисплея. Также ожидается, что все четыре новые модели будут иметь Dynamic Island, и вместо обычного порта Lightning они получат USB-C. Для моделей Pro ожидается замена рамы из нержавеющей стали новой из титана, что усилит их прочность и эстетичный вид.



Что касается производительности, то iPhone 15 и 15 Plus будут работать на чипе A16 Bionic, что обеспечит быструю и эффективную работу устройств. Однако более мощные модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат новый чип A17, который, очевидно, поднимет планку производительности на еще более высокий уровень.

Среди других нововведений можно ожидать новый перископический объектив в большей модели Pro, что улучшит оптическое масштабирование, позволяя снимать более четкие и подробные фотографии на большие расстояния.



К сожалению, с увеличением функциональности и усовершенствованием дизайна, цены на новые iPhone 15 могут вырасти на около 200 долларов по сравнению с предыдущим поколением. Однако, по информации о продажах, могут быть некоторые задержки из-за "серьезного дефицита", который может повлиять на начало продаж.

Все вышеупомянутое сейчас только слухами и не подтверждено официально. Ожидаем официального анонса от Apple, чтобы получить полную информацию о новых функциях, характеристиках и дате выхода iPhone 15 Pro.﻿

См. дополнительно: Apple Watch Series 9: Улучшение производительности и инновации в неизменном лице

Источник: 9to5mac