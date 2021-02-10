iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max представлены – это революция в мире смартфонов

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компьютерные игры теперь на смартфоне, крутые камеры, type c

Вот и прошла презентация главного смартфона года от Купертино – iPhone 15 Pro и Pro Max, смартфон, который будет самым популярным флагманом года представлен.

Почти все фишки мы знали за несколько дней до презентации, но чувство праздника у меня лично сохранилось и компании удалось удовлетворить все мои пожелания и даже больше – новый титановый корпус выглядит идеально, новый процессор и консольные игры. Чувствуется максимальная премиальность!



Новый чип Apple A17 Pro – 3 нм. Чрезвычайно мощный, мощный любого смартфона до этого в разы. CPU на 10% мощнее, трассировка лучей (аналог RTX), в 4 раза быстрее чем у Apple A16, вдвое более быстрый нейронный процессор обработки. Наконец-то мощные мобильные игры - The Division, Resident Evil 4, Assasin Mirage теперь на iPhone! НАКОНЕЦ нам дали мощные игры на смартфоне

Камеры – наконец-то 5х оптический зум! Правда, только в Pro Max, младшему достался обычный 3х зум. Крутое портретное фото во всех режимах. Очень много фокусных расстояний - 13, 24, 28, 35, 48 и 120 мм. А вот основную камеру улучшили не столь существенно: увеличили размер сенсора и вдвое подняли количество микрокоррекций во время записи видео.

А теперь чуть-чуть о том, что мы и так уже знали: USB Type C 3.1 Gen 2 (к сожалению, не Thunderbolt), кнопка действий, на которую можно запрограммировать определенное действие, это все мы знали еще до презентации.

Кстати, приятная новость! Цены сохранились как в прошлом году – от $999 за iPhone 15 Pro (128 Гб) и от $1199 за iPhone 15 Pro Max (256 Гб). Да, убрали базовую модель на 128 Гб, однако версия на 256 сохранила свою цену.