iPhone 15 прямо из ада: некоторые пользователи заметили чрезмерный нагрев своих смартфонов

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Лето уже закончилось, но Apple делает нам очень горячо!

Серия iPhone 15 является самым популярным телефоном на рынке, многие уже успели сделать предварительный заказ и даже получить и воспользоваться своими новыми iPhone. Несколько первых пользователей сообщают о чрезмерном нагреве своих устройств, особенно это происходит во время зарядки и длительного использования.

Как отмечают на протали Android Authority, смартфон iPhone 15 Pro Max под управлением iOS 17.0.2 очень сильно нагревается в двух сценариях: при зарядке с помощью неоригинальной зарядки на 65 Вт, при этом использование зарядного устройства USB PD мощностью 15 Вт устраняет этот нагрев, а также во время продолжительных сеансов использования, часто во время переключения между программами чата и просмотра роликов в Instagram. Телефон нагревается в области правой стороны внизу под островком камеры. Это происходит без игр, без подзарядки и включенного Wi-Fi, поэтому нагрев неясен.

Многие другие пользователи X (Twitter) также почувствовали то же самое. Среди них много известных обозревателей и первых пользователей, обладающих большим опытом работы с телефонами.

Этот чрезмерный нагрев происходит после первых 24 часов настройки и освоения. Обычно телефоны нагреваются при первой настройке, когда все программы инициализируются и в них выполняется вход.

Корейский ютубер BullsLab направил тепловизионную камеру на iPhone 15 Plus и 15 Pro Max после тестового запуска и зафиксировал высокие температуры.

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Источник: androidauthority