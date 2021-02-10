iPhone 15 прямо из ада: некоторые пользователи заметили чрезмерный нагрев своих смартфонов
Лето уже закончилось, но Apple делает нам очень горячо!
Серия iPhone 15 является самым популярным телефоном на рынке, многие уже успели сделать предварительный заказ и даже получить и воспользоваться своими новыми iPhone. Несколько первых пользователей сообщают о чрезмерном нагреве своих устройств, особенно это происходит во время зарядки и длительного использования.
Как отмечают на протали Android Authority, смартфон iPhone 15 Pro Max под управлением iOS 17.0.2 очень сильно нагревается в двух сценариях: при зарядке с помощью неоригинальной зарядки на 65 Вт, при этом использование зарядного устройства USB PD мощностью 15 Вт устраняет этот нагрев, а также во время продолжительных сеансов использования, часто во время переключения между программами чата и просмотра роликов в Instagram. Телефон нагревается в области правой стороны внизу под островком камеры. Это происходит без игр, без подзарядки и включенного Wi-Fi, поэтому нагрев неясен.
Многие другие пользователи X (Twitter) также почувствовали то же самое. Среди них много известных обозревателей и первых пользователей, обладающих большим опытом работы с телефонами.
Этот чрезмерный нагрев происходит после первых 24 часов настройки и освоения. Обычно телефоны нагреваются при первой настройке, когда все программы инициализируются и в них выполняется вход.
Корейский ютубер BullsLab направил тепловизионную камеру на iPhone 15 Plus и 15 Pro Max после тестового запуска и зафиксировал высокие температуры.
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Источник: androidauthority