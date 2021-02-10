Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • iPhone 15 и iPhone 15 Plus официально представлены! Смартфоны действительно впечатляют!

iPhone 15 и iPhone 15 Plus официально представлены! Смартфоны действительно впечатляют!

12.09.2023 191 1

Наконец-то интересный iPhone  ﻿

Вот и представили долгожданные iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Смартфоны действительно поразили нас своим несколько измененным внешним видом в виде немного закругленных гран и интересными фишками.

 

iPhone

 

Наконец iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили Dynamic Island, это позволяет нам просматривать оповести и текущую активность (например, воспроизводимую музыку, таймер, подключение AirDrop и маршруты с Карт). Сам дисплей – Super Retina XDR 2000 болт.

 

iPhone

 

В духе современных тенденций также было указано, что смартфоны выполнены почти полностью из переработанных материалов.

 

iPhone

 

Гаджеты получили знакомый нам всем 5 нм Apple A16 Bionic, который уже знаком нам своей превосходной мощностью.

 

iPhone

 

Интересным новшеством стала основная камера смартфонов на 48 МП, а также улучшенный портретный режим, включаемый автоматически с помощью встроенного ИИ.

 

iPhone

 

Также было указано, что Emergency SOS с помощью спутника расширен на 14 новых стран. Одной из "революционных" фишек от Apple стал новый разъем Type-C.

 

iPhone

 

Смартфоны будут доступны в 5 цветах: классический черный, белый, зеленый, розовый и желтый. А цена стартует от $799 младше iPhone 15 и $899 iPhone 15 Plus за версию 128 GB.

 

iPhone

 

Читайте также: ﻿Apple официально представила Apple Watch Series 9


https://andro-news.com/ru/news/apple-watch-series-9-predstavleno-kruti-fishki-noviy-procesor.html Apple Watch Series 9 представлено - крутые фишки, новый процессор(Адм. панель)

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 12.09.2023
Комментарии
Всего комментариев: 1
 
 
FilinV 2
Вони залишились з 60гц?
12.09.2023 22:02
Ответить

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
iPhone 15 и iPhone 15 Plus официально представлены! Смартфоны действительно впечатляют!