iPhone 15 и iPhone 15 Plus официально представлены! Смартфоны действительно впечатляют!
Наконец-то интересный iPhone
Вот и представили долгожданные iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Смартфоны действительно поразили нас своим несколько измененным внешним видом в виде немного закругленных гран и интересными фишками.
Наконец iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили Dynamic Island, это позволяет нам просматривать оповести и текущую активность (например, воспроизводимую музыку, таймер, подключение AirDrop и маршруты с Карт). Сам дисплей – Super Retina XDR 2000 болт.
В духе современных тенденций также было указано, что смартфоны выполнены почти полностью из переработанных материалов.
Гаджеты получили знакомый нам всем 5 нм Apple A16 Bionic, который уже знаком нам своей превосходной мощностью.
Интересным новшеством стала основная камера смартфонов на 48 МП, а также улучшенный портретный режим, включаемый автоматически с помощью встроенного ИИ.
Также было указано, что Emergency SOS с помощью спутника расширен на 14 новых стран. Одной из "революционных" фишек от Apple стал новый разъем Type-C.
Смартфоны будут доступны в 5 цветах: классический черный, белый, зеленый, розовый и желтый. А цена стартует от $799 младше iPhone 15 и $899 iPhone 15 Plus за версию 128 GB.
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