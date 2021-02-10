Apple Watch Series 9 представлено - крутые фишки, новый процессор

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минорный апдейт. снова

Apple только что официально представила Apple Watch Series 9, следующее поколение своих умных часов, во время специального мероприятия "Wonderlust". Новая версия Apple Watch имеет такой же дизайн, как и предыдущая модель, но теперь с более быстрым процессором и усовершенствованными сенсорами.

В течение многих лет процессор Apple Watch оставался неизменным, а конкретнее, это первое обновление процессора с Series 6 в 2020 году, как обычно нас накормили эмейзинг революциями, однако и нынешние Apple Watch работают безупречно.

S9 SiP также имеет новенькую версию чипа от Apple. Подобный U1 чипу, новый чип предоставляет "пространственное осознание", позволяющее устройству точно обнаруживать расположение других устройств рядом, оснащенных такой же технологией. С ультраширокополосным доступом Apple делает эту технологию еще более точной, что открывает новые возможности при использовании функции Find My.

Apple Watch S9 также имеет новую версию чипа UWB. Подобный U1 чипу, новый чип предоставляет "пространственное осознание", позволяющее устройству точно обнаруживать расположение других устройств рядом, оснащенных такой же технологией. С ультраширокополосным доступом Apple делает эту технологию еще более точной, что открывает новые возможности при использовании функции Find My.

А главная фишка, которую нам решили продать купертиновке в этом году – даблтап пальцами. На него есть пресет "биндов", которые можно использовать, как быстрый ответ на звонок, даже если вы не можете сейчас дотянуться до экрана часов.

Относительно цены – $399 в США, как в прошлом году. Поэтому у нас он должен быть по цене такой же, как в прошлом году S8. Сначала будут цены сильно завышены, а потом придут в норму.