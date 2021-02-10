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iPhone 16 – Apple A17 не будет? Первые детали о чипсете будущих iPhone

27.09.2023 61 0

не успел iPhone 15 выйти, а уже новости об iPhone 16

 

Аналитик Джефф Пью, специализирующийся на цепочке поставок Apple, прогнозирует обновление чипсетов для следующего поколения смартфонов компании.

 

По его данным, вся линейка Айфонов 16 будет оснащена процессорами с маркировкой A18 и A18 Pro, изготовленными TSMC по 3 нм техпроцессу второго поколения.

 

iPhone 16 – Apple A17 не будет? Первые детали о чипсете будущих iPhone – фото 1

 

Переход базовых моделей на A18 станет значительным шагом вперед по сравнению с нынешним A16 Bionic. Вполне возможно это связано с тем, что iPhone 15 Pro в этом году имеет специфический техпроцесс N3b, которого не будет уже в следующем году.

 

Вместо него будет продвинут технический процесс N3E – на фоне нынешнего N3b это будет еще одним шагом вперед, хоть и довольно маленький.

 

iPhone 16 – Apple A17 не будет? Первые детали о чипсете будущих iPhone – фото 2

 

Конечно, до премьеры Айфона 16 еще год, так что Apple может и изменить маркировку процессоров, но обновление чипсетов точно будет. А вот на какой именно чипсет – Apple A17 или Apple A18 – покажет только время.

 

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Источник - macrumors

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 27.09.2023
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iPhone 16 – Apple A17 не будет? Первые детали о чипсете будущих iPhone