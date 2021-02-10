iPhone 16 Pro Max получит экран диагональю почти 7 дюймов

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Линейка iPhone 16 получит увеличенную диагональ дисплея

Смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, которые войдут в линейку 2024, получат увеличенные диагонали дисплеев. Об этом рассказал аналитик и руководитель Display Supply Chain Consultants Росс Янг.

По словам аналитика Росса Янга из Display Supply Chain Consultants, модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены дисплеями с диагональю около 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Это округленное в большую сторону значение: точные размеры Янг пообещал объявить на конференции Display Week, которая состоится с 23 по 25 мая в Лос-Анджелесе.

Янг имеет хороший послужной список информации, связанной с дисплеями, о будущих продуктах Apple. В прошлом он точно сообщил, что ProMotion появится на iPhone 13 Pro и 14- и 16-дюймовых MacBook Pro, что iPad mini шестого поколения будет оснащен большим 8,3-дюймовым дисплеем и многими другими деталями. Потому информации от этого парня можно доверять.

Новые размеры дисплея будут самыми большими в истории iPhone. Для сравнения, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max оснащены 6,1- и 6,7-дюймовыми дисплеями соответственно, и ожидается, что эти размеры не изменятся с выходом моделей iPhone 15 Pro в конце этого года.

Невольно вспомнил те далекие времена, когда все пользователи и руководство Apple уверяли нас, что 3.5 дюйма это идеальная диагональ и больше никому не нужно. Как изменится размер самих смартфонов, пока неизвестно, но учитывая то, что в новых поколениях обещают значительно уменьшить рамки, наверняка гораздо больше они не станут.

Росс Янг также добавил, что Apple также немного изменит соотношение сторон экранов. Как именно аналитик не уточнил?

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Источник: macrumors