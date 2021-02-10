iPhone SE 3: качественные изображения и приятный ценник

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Дизайн архаичный, а вот цена может более чем адекватной для «яблочного» устройства

Обычное время выхода новых iPhone — осень. Но иногда Apple устраивает весеннюю презентацию смартфона. Вот и в этом году компания покажет весной новинку — iPhone SE 3. В том, что эта модель выйдет, сомнений нет. Сегодня есть возможность увидеть аппарат на качественных изображениях и узнать о ценнике на него.

Если верить утечкам, iPhone SE 3 получит корпус iPhone 8. Поэтому нет ничего удивительного, что нам показали смартфон в привычном дизайне старых айфонов. На передней панели установили экран с огромными рамками и здесь же предложили Touch ID. Поговаривают, что диагональ дисплея составит 4,7 дюйма.

Внутри iPhone SE 3 установят мощный чип Apple A15, 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128/256 Гб. На тыльной стороне предложат одиночный блок камеры разрешением 12 Мп. Емкость аккумулятора может составить скромные по нынешним меркам 1820 мАч, а мощность зарядки составит 15 Вт.

Из приятного — ценник на iPhone SE 3 может составить $300, и он вольется в когорту относительно доступных 5G-смартфонов. Цена выглядит более чем привлекательной и явно может завоевать лояльность у большой армии тех, кто хочет iPhone, но не готов платить за него большие деньги.

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Источник: letsgodigital