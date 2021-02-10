iPhone SE выйдет в своем увеличенном варианте

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Apple готовит доступный iPhone с 5,7-дюймовым дисплеем

В этом году Apple возьмет старт с анонса iPhone SE 3. Мало кто сомневается в том, что эта модель выйдет весной нынешнего года и в плане внешности будет точно такой, как и предшественник. А еще она будет компактной и удостоится 4,7-дюймового дисплея, а также предложит поддержку сетей пятого поколения.

Но уже через год Apple отойдет от практики предлагать «бюджетный» iPhone только в компактном исполнении. Аналитик Росс Янг высказался в пользу того, что на 2023 год компания запланировала выход увеличенной версии iPhone SE 3. Она должна получить дисплей диагональю 5,7 дюйма и, возможно, тип матрицы будет OLED. Но выбор дисплея напрямую будет зависеть от той ценовой политики, которая будет действовать на OLED-панели к моменту выхода смартфона.

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При этом источник предположил, что компания вполне может перенести анонс увеличенной версии iPhone SE 3 на 2024 год. По его предположениям, тому смартфону, что суждено дебютировать весной нынешнего года, могут дать имя iPhone SE+ 5G, а вот новичок 2023/2024 года может получить название iPhone SE 3. Как на самом деле поступит Apple, мы сможем сделать первые выводы, скорее всего, в апреле нынешнего года, когда должны представить iPhone SE 3 или iPhone SE+ 5G.

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Источник: twitter