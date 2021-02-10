Apple признали лидером на одном из крупнейших рынков смартфонов

497

Вот уже больше месяца она компания номер один в Китае

Торговая война между США и Китаем не закончилась. Но это никак не мешает той же Apple добиваться успехов в битве за лояльность китайских пользователей. Невзирая на сокращение производства, о котором трубили аналитики различных мастей, Apple лидирует по продажам смартфонов в Китае. Причем ей удается удерживать лидерство на протяжении вот уже шести недель подряд. К такому выводу пришли аналитики Counterpoint Research.

После анонса серии iPhone 13 продажи «яблочных» устройств резко пошли в гору на китайском рынке. На протяжении нескольких недель Apple соперничала с Oppo и Vivo, входя неизменно в тройку по продажам мобильных устройств Китае. На 47 неделе компания стала номером один и вот уже шесть недель подряд не отдает пальму первенства. Успех стал возможен благодаря высокому спросу на новинки линейки iPhone 13, а также тем скидках, которые были предложены на серию iPhone 12.

Если говорить в разрезе популярности моделей семейства iPhone 13, то охотнее всего пользователи покупали центральную модель. Хорошо продавались iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 Pro, а вот аутсайдером стал iPhone 13 mini спрос на который оказался очень низким.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: phonearena