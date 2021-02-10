iQOO 10 Pro будет заряжаться полностью всего за 12 минут

52

Это может быть первый смартфон с 200 Вт зарядкой

Быстрая зарядка — тренд в смартфоностроении последние несколько лет. Компании соревнуются в создании собственных технологий и кому удастся разогнать ее на максимуме. Следующий рубеж, к которому устремились ряд китайских компаний — 200 Вт.

Xiaomi была в числе первых, кто показал 200-ваттную зарядку. Произошло это в мае прошлого года и до сегодняшнего дня компания так и не сделала эту технологию коммерческой. Стремится довести зарядку до 200 Вт и Realme, а также еще один представитель большого семейства BBK и по совместительству суббренд Vivo — iQOO. Поговаривают, что на мощности 200 Вт можно будет заряжать iQOO 10 Pro и он вполне может оказаться пионером на рынке со столь мощной зарядкой.

﻿

Компания уже тестирует технологию и осведомленные источники говорят о том, что на полную зарядку iQOO 10 Pro уходит всего 12 минут, а до 70% — всего за 5 минут. Точная емкость аккумулятора не озвучивается, но говорится, что она немаленькая, предположительно, 4800-5000 мАч.

Ожидается, что iQOO 10 Pro предложит чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, LTPO-дисплей с частотой обновления до 120 Гц и разрешением QuadHD+.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: sparrowsnews