iQOO 8 Pro предложит мощное железо, топовый дисплей и ультрабыструю зарядку

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iQOO 8 Pro будет упакован по последнему слову смартфонной моды

В конце июня Qualcomm выпустила чуть более мощную версию Snapdragon 888. Чипсет Snapdragon 888+ был создан, прежде всего, для китайских производителей смартфонов, которым подавай еще больше мощности, чтобы получить маркетинговый инструмент для продвижения своих флагманов на рынке. Уже известно, что этот процессор ляжет в основу Honor Magic 3, но право первым выпустить мобильник с ним получил iQOO 8.

Сегодня пришло сообщение, что помимо iQOO 8 компания представит iQOO 8 Pro, который также получит в качестве аппаратной платформы Snapdragon 888+. Смартфону приписывают один из лучших на рынке дисплеев и быструю зарядку мощностью 120 Вт или 160 Вт, которая способна полностью восполнить ресурс батарейки всего за 12 минут.

В случае с iQOO 8 Pro компания впервые предложит продвинутый телеобъектив в смартфоне. Речь идет о том, что он получит поддержку 5-кратного оптического зума и 60-кратного цифрового.

Это все что известно о iQOO 8 Pro, но можно с уверенностью говорить о том, что в его арсенале будет OLED‑матрица с частотой обновления не менее 120 Гц, аккумуляторная батарея емкостью не менее 4000 мАч, не менее 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, дисплейный сканер отпечатков пальцев и, возможно, предложат беспроводную зарядку.

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Источник: mydrivers