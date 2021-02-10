iQOO 8 уже скоро и компания раскрыла его аппаратную платформу

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iQOO 8 окажется в числе пионеров с Snapdragon 888+

В январе нынешнего года состоялась премьера iQOO 7, который следом за Xiaomi Mi 11 предложил топовый чип Snapdragon 888. Прошло совсем немного времени, и компания готовится явить миру его преемника — iQOO 8. О том, что эта модель скоро дебютирует, рассказала сама компания и сообщила, что под капотом новинки установят чип Snapdragon 888+. Сама же премьера может состояться 4 августа.

Напомним, что Snapdragon 888+ стал чуть улучшенной и разогнанной версией «обычного» Snapdragon 888. Частоту работы суперядра Cortex-X1 довели до 2,995 Гц (3,0 ГГц) против 2,84 Гц у базовой версии чипа. Еще одно улучшение — прирост на 20% производительности искусственного интеллекта.

Какие характеристики iQOO 8 может предложить, не сообщается. Можно предположить, что смартфон удостоится AMOLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц или 144 Гц, аккумулятора емкостью не менее 4000 мАч и заряжать его можно будет на мощности 120 Вт.

Оперативная память должна быть стандарта LPDDR5 и постоянная UFS 3.1. Возможно, качнут основную камеру и изменят набор датчиков на тыльной стороне. Например, вместо 48 Мп сенсора предложат модуль на 64 Мп или 108 Мп. Должна компания предложить и агрессивный ценник на iQOO 8. Напомним, что за iQOO 7 просили от $585.

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Источник: mysmartprice