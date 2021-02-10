iQOO Neo 5 Vitality Edition: дизайн, характеристики и дата анонса

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iQOO Neo 5 Vitality Edition предложит платформу Snapdragon 870, зарядку на 44 Вт и тройную камеру

Сегодня «дочка» Vivo объявила о том, что 24 мая в Китае она устроит анонс iQOO Neo 5 Vitality Edition. Это будет чуть упрощенная версия iQOO Neo 5, который был представлен в марте нынешнего года. Новинка получит дисплей похуже, уменьшат мощность зарядки и упростят камеру.

Промо-изображения iQOO Neo 5 Vitality Edition указывают на то, что основную камеру новинки обыграли чуть иначе, чем у базовой версии. Датчиков изображения три и на боковую грань вынесли сканер отпечатков пальцев. «Лицом» смартфон не показали, но просочившиеся ранее изображения новинки говорят в пользу наличия круглого отверстия под фронталку по центру дисплея.

iQOO Neo 5 Vitality Edition построен на базе Snapdragon 870, обладает аккумулятором емкостью 4430 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой, 6/8/12 Гб оперативной памяти, 64/128/256 Гб постоянной, операционной системой Android 11 с фирменной оболочкой им фронталкой на 16 Мп. Основная камера трехкомпонентная 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Одним из самых заметных изменений должно стать присутствие LCD-дисплея диагональю 6,6 дюйма, тогда как iQOO Neo 5 предлагает OLED-матрицу с частотой обновления 120 Гц. Достоверной информации нет, но можно предположить, что аналогичную повышенную частоту предложит и iQOO Neo5 Vitality Edition.

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Источники: mydrivers, toutiao