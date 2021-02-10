Анонс iQOO Neo 5: солидный игрофон по хорошей цене

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В Китае показали iQOO Neo 5 с интересным сочетанием характеристик и цены

В январе «дочка» Vivo сумела удивить iQOO 7, и мы уже успели убедиться, что смартфон получился действительно годный. Вы можете посмотреть его обзор, чтобы понять, каких продуктов нас лишают и пожалеть, что подобные аппараты лишь привилегия китайцев. А вчера компания представила iQOO Neo 5, который создавали без погони «выше, быстрее, сильнее». Здесь постарались предложить разумное сочетание характеристик и цены.

Начнем с того, что за младшую модификацию с 8/128 Гб просят $384, вариант с 8/256 Гб обойдется в $415 и в максимальном своем исполнении 12/256 Гб iQOO Neo 5 стоит $461. Продажи новинки стартуют в Китае 22 марта.

Оснащен смартфон AMOLED-дисплеем разрешением 2400х1080 точек диагональю 6,62 с частотой обновления 120 Гц. Это адаптивная панель, где показатель частоты варьируется в диапазоне от 30 Гц до 120 Гц, частота отклика сенсора составила 300 Гц с задержкой 0,053с, есть поддержка HDR10+, 108% NTSC и заявлена мгновенная дискретизация касания 1000 Гц.

Аппаратная основа iQOO Neo 5 — чип Snapdragon 870. Оперативки 8/12 Гб (LPDDR4x), постоянной 128/256 Гб UFS 3.1. Есть поддержка технологии разгона Multi-Turbo 5.0, которая увеличивает производительность чипа на 110% и памяти на 21,8%.

Сам производитель ассоциирует iQOO Neo 5 как игровой смартфон, а его геймерский нрав выдает независимый двухъядерный чип для дисплея, линейные двигатели с 4D‑вибрацией для лучшей тактильной отдачи, сертификация Hi-Res, два стереодинамика и специальный игровой режим Game Box. Предложили и систему охлаждения с графитовой пластиной, рассеивающей тепло на площади 6000 кв.м.

Разрешение селфи-камеры составило 16 Мп со светосилой f/2.0 и на тыльной стороне установили тройной модуль 48 Мп (Sony IMX598, f/1.79, OIS) + 13 Мп (сверхширик, f/2.2) + 2 Мп (монохромный сенсор, f/2.4). В активе iQOO Neo 5 батарейка емкостью 4400 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой, модуль NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, сканер отпечатков пальцев в дисплее и операционная система Android 11 с оболочкой OriginOS.

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Источник: gizmochina