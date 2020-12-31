Итоги 2020 года: события, технологии и топ-устройств

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Подводим итоги уходящего года, какие ключевые события произошли, какие тренды задавали тон и топ-лучших гаджетов по версии Andro news

Для смартфоностроения и прочих индустрий 2020 год оказался сложным. Из-за пандемии продажи большого количества товаров просели в первой половине года, но во второй вроде как все начало налаживаться и продажи пошли вверх. Но в целом 2020 год запомнится как сложный и неоднозначный.

Появление нового типа вируса в Ухане вначале не выглядело как нечто экстраординарное и не сулило стать проблемой планетарного масштаба. Мы с удивлением смотрели как китайцы закрывают города и за считанные дни возводят больницы. На первых порах это выглядело как нечто диковинное и далекое, которое нас не затронет.

Но потом случилось закрытие целых стран, введение беспрецедентных карантин мер и всеобщий масочный режим. Первыми негативные последствия COVID‑19 испытали на себе производители электроники, особенно те, которые связаны с Китаем или непосредственно расположенны в этой стране. За считанные дни вирус перекроил рынок, заставил отказаться от отраслевых выставок и различных мероприятий, анонсы новинок перенесли на поздние сроки и уже стало традицией представлять новые продукты в режиме онлайн.

Одним из ключевых событий 2020 года стали санкции против Huawei. Китайской компании закрыли доступ к чипам и прочим комплектующим, заставив ее за короткий срок судорожно скупить все до чего она могла дотянуться. Это спровоцировало рост стоимости комплектующий, а вместе с ними и рост цен на устройства. Сама Huawei начала терять рынок и мы, пожалуй, впервые увидели, как крупный игрок теряет свою долю за короткий срок. Чтобы спасти и вывести из-под санкций Honor, пришлось пойти на продажу суббренда.

Выиграли от падения Huawei почти все производители смартфонов, но наибольший куш сорвала Xiaomi, чьи продажи растут как на дрожжах. В итоге она стала третьей на рынке и строит самые амбициозные планы на год наступающий, представляя себя в элите смартфоностроения.

До чего не смог «дотянуться» коронавирус, так это до технологий. Они продолжили свое развитие, и 2020 года принес с собой несколько трендов на рынке. Так, уходящий год окончательно растянул дисплеи смартфонов, и уверенно держал курс на уменьшение рамок.

В 2020 году случился переход на 5 нм чипы, компании начинают активно внедрять поддержку Wi-Fi 6, продолжился рост количества миллиампер, мегапикселей и камер в смартфонах, а для фронталок активно «сверлили» отверстия в дисплеях.

Производители начали «выкручивать» высокую частоту экранов и наращивать мощность быстрой зарядки, в некоторых случаях зарядить батарейку за полчаса совсем не проблема. Отдельно стоит отметить массированное наступление на рынок смартфонов с поддержкой 5G, количество которых будет только нарастать. Уже никто не сомневается, что мобильники будут дальше гнуть, складывать и растягивать. Увы, мы стали свидетелями и роста цен на электронику и смартфоны, в частности.

В коротком материале мы затронули только основные события уходящего года, показали условия, в которых существовал рынок в 2020 году. В уходящем году вышло немало хороших и не очень устройств, рынок жил насыщенной жизнью. Все эти тренды хорошо, но куда важнее понимать, что в прошлом году предпочитали пользователи, какие продукты появились.

Сегодня мы ставим точку в череде видео-материалов, посвященных итогам 2020 года, и отличным финальным аккордом стал наш топ-смартфонов. Рассказали о лучших мобильных устройствах, объяснили, почему эти модели оказались достойны попасть в рейтинг лучших по версии Andro news.

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