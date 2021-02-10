Итоги четвертого квартала 2021 года: Apple снова в шоколаде

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Но вряд ли лидерство продлится в начале 2022 года

Четвертый квартал 2021 года вновь стал одним из лучших для Apple. Ущерб от проблем с производством iPhone 13 компании удалось минимизировать, и она стала лидером рынка смартфонов. Это уже второй квартал подряд, когда Apple удерживает титул компании номер один на рынке.

Такой вывод следует из отчета аналитиков компании Canalys. Среди причин успеха Apple они называют популярность серии iPhone 13 в Китае и агрессивную ценовую политику в этой стране. В итоге доля Apple на мировом рынке смартфонов составила 22%, тогда как у идущей второй Samsung этот показатель равен 20%. Это означает, что каждый пятый проданный в мире смартфон в период с октября по декабрь 2021 года был iPhone.

Но на фоне четвертого квартала 2020 года, позиции Apple чуть ослабли, а Samsung сумела нарастить свою долю. Так, в четвертой декаде 2020 года доля концерна из Купертино составляла 23%, а Samsung — 17%.

На третьей строчке оказалась Xiaomi, которая контролировала 12% доли рынка в 4 квартале прошлого года. И этот результат аналогичен тому, который компания продемонстрировала по итогам работы с октября по декабрь 2020 года. Четвертое и пятое место за Oppo и Vivo, чья доля оценивается в 10% и 9% соответственно. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года падение составило 1% у каждого из брендов.

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Источник: canalys