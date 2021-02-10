Изображения Asus ROG Phone 6 и Asus Zenfone 9: каждому по дополнительному дисплею и мощной платформе

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Компания продолжит развивать идею с дополнительным экраном на тыльной стороне

Сегодня первый день 2022 года, и мы начнем его с рассказа о флагманах Asus. Ресурс EqualLeaks поделился с широкой аудиторией эскизами Asus ROG Phone 6 и Asus Zenfone 9, а также раскрыл ряд деталей о них. Источник утверждает, что изображения официальные и именно так будут выглядеть будущие топовые решения от тайваньской компании.

Asus ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro

Asus продолжит развивать серию игровых смартфонов под брендом Republic of Gamers. Как и предшественники, Asus ROG Phone 6 будет впечатлять геймерским дизайном со светящимися частями, а мощная начинка должна будет делать существование этой модели осмысленной.

Asus Zenfone 9

В экстерьере сохранится общая идея: тыльная крышка получит логотип Republic of Gamers и ряд фамильных декоративных элементов. На задней панели Asus ROG Phone 6 и его Pro-версия получат дополнительный дисплей и тройную тыльную камеру, с выстроившимися в ряд по горизонтали датчиками.

Asus Zenfone 9 не будет поражать воображение, но вторгнется в устоявшийся дизайн современных устройств вторым миниатюрным экраном на тыльной стороне. Тайваньский бренд остается одним из немногих, кто верит, что идея с дополнительным дисплеем жизнеспособна и востребована. Только в этот раз экран будет поддерживать сенсорное управление.

Какой функциональностью он будет наделен достоверно неизвестно. Зато источник точно уверен, что Asus Zenfone 9 и Asus ROG Phone 6 будут базироваться на платформе Snapdragon 8 Gen 1 и получат операционную систему Android 12.

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Источник: EqualLeaks