Изображения и характеристики Xiaomi 11T

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Вновь и вновь рассказывают о том, каким может быть Xiaomi 11T

Всего пару дней нас отделяет от мировой премьеры серии XiaoMi 11T, планшета Xiaomi Mi Pad 5 и среднего класса Xiaomi Mi 11 Lite NE. Из всех дебютантов наибольший интерес вызывает Xiaomi 11T и 11T Pro, поэтому неудивительно, что инсайдеры продолжают находить информацию о них. В очередной раз оцениваем дизайн новинок, а также больше узнаем о базовой версии серии.

Внешне Xiaomi 11T и 11T Pro будут обычными смартфонами современности. Присмотревшись замечаешь, что рамки по периметру дисплея небольшие, на лицевой панели вкрапление с фронтальной камерой и на задней панели прямоугольный блок основной камеры.

Сама площадка с датчиками на тыльной стороне напоминает решение от Redmi K40, только увеличенное в размерах и с менее радикально срезанными углами. Интересно, что создатель рендеров показал на площадке с камерой Xiaomi 11T надпись 100 Мп, тогда как слухи ориентируют нас на присутствие модуля с более скромным разрешением.

Xiaomi Mi 11T приписывают AMOLED‑дисплей с частотой обновления 120 Гц и технологией AdaptiveSync, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и процессор Dimensity 1200, который обладает восемью ядрами с пиковой частотой 3,0 ГГц и графикой Mali-G77 MC9.

Емкость батарейки должна составить 5000 мАч и мощность проводной зарядки — 120 Вт. Основная камера Xiaomi 11T будет тройной с главным модулем на 64-мегапикселя и руководить работой устройства станет операционная система Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.

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Что касается Xiaomi 11T Pro, то экран и аккумулятор у «прошки» будут идентичны тем, что предлагает базовая модель, а вот ключевой модуль в основной камере должен быть на 108 Мп.

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Источник: equalleaks