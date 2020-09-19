Изображения новинок Vivo V20 и Vivo V20 SE показались раньше официальной презентации

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Инсайдеры не спят, и вот уже фотографии готовящихся Vivo V20 и Vivo V20 SE появились в Сети.

Vivo V20

21 сентября в Таиланде компания Vivo представит серию Vivo V20. Недавние слухи уже пролили свет на характеристики смартфонов Vivo V20 и Vivo V20 SE.

В преддверии презентации издание Playfuldroid поделилось официальными рендерами готовящихся Vivo V20 и Vivo V20 SE.

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На изображениях видно, что в Vivo V20 и V20 SE установлены дисплеи с вырезами в виде капель. Судя по градиенту на заднике, нас ждет стекло, однако, в бюджетном V20 SE может быть установлен и пластик.

Vivo V20

Также мы можем заметить, что Vivo V20 имеет набор из трех сенсоров на задней части устройства, который оформлен в прямоугольник, похожий на тот, что установлен в Vivo X50. В Vivo V20 SE также установлен блок основной камеры на три объектива, но дизайн другой – блок установлен вертикально.

Vivo V20 имеет набор из 64-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельного ширика и дополнительного 2-мегапиксельного модуля. В Vivo V20 SE установлен основной модуль на 48-мегапикселей, 8-мегапиксельный датчик и тот же 2-мегапиксельный дополнительный сенсор.

Vivo V20 SE

Порадует и фронтальная камера: в Vivo V20 установлена фронталка на 44 Мегапикселя, в то время как Vivo V20 SE имеет 32-мегапиксельную камеру. Обе фронталки поддерживают автофокусировку.

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Vivo V20 будет работать на базе Snapdragon 720G и иметь аккумулятор емкостью 4000 мАч. В V20 SE же, в свою очередь, установлен чипсет Snapdragon 665 и аккумулятор чуть большей емкости 4100 мАч. Оба смартфона имеют поддержки быстрой зарядки на 33 Вт и поддержку модуля NFC.

Vivo V20 будет доступен в черном и синем расцветках, как и его «младший брат V20 SE, только с немного измененным оттенком.

Ценник, к сожалению, неизвестен.

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Vivo V20 SE

Источник: Playfuldroid



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