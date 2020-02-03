Изображения планшета Xiaomi Mi Tab 5. Фейк?

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В этом году Xiaomi не будет обновлять линейку фирменных планшетов. По крайней мере один из инсайдеров не так давно уверял, что преемника Mi Pad 4 ждать не стоит. Но ресурс Xiaomitoday со ссылкой на источник в сети Weibo утверждает, что компания все же выпустит планшет, а еще и проведет ребрендинг. Но когда новинка может выйти, не сообщается.









Утверждается, что планшет будут именовать Xiaomi Mi Tab 5. Сопровождают эту информацию изображения, которые раскрывают дизайн новинки. Внешне она напоминает увеличенную копию современного смартфона.









Якобы компания пойдет на установку дисплея, который практически лишен рамок и только справа или в нижней части имеется небольшой отступ. Фронталка есть, и она вписана в круглое отверстие по центру верхней части дисплея. Маловероятно, что планшет получит такой тонкорамочный экран, ведь пользоваться им не удобно и риск случайных нажатий возрастает многократно.









На нижней грани помимо порта USB Type-C установлены решетки под динамики, а на верхнюю грань вынесен 3,5 мм аудиоразъем. Основная камера получила три вертикально расположенных датчика.









Оценивать эти рендеры и информацию о появлении планшета Xiaomi Mi Tab 5 стоит с большим скепсисом. Похоже на попытку хайпануть на теме выпуска планшета Xiaomi.





Источник: xiaomitoday.com







