Изображения Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus и Galaxy Tab S8 Ultra

764

Наличие моноброви подтверждено

Дизайн устройств — дело непростое, а создать уникальный — архисложное. Samsung была одной из немногих компаний, кого не поразила эпидемия моноброви. Компания стоически держалась и не уподобилась большому количеству китайских компаний, кто предложил «челку» в своих устройствах. Но в итоге и Samsung капитулировала, попав под «обаяние» моноброви.

Samsung Galaxy S8

Читать также: Когда выйдет Samsung Galaxy S22 Ultra? Есть ответ от авторитетного источника ﻿

Еще в октябре в сеть слили рендеры Galaxy Tab S8 Ultra, которые указывали на то, что планшет получил «челку» а-ля iPhone. Если кто-то посчитал, что Samsung не могла решиться на такой дизайнерский ход, то их ждет разочарование. Известный сетевой информатор Эван Бласс выложил рендеры Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8 Plus и стандартного Galaxy Tab S8. И Ultra-версия действительно получила небольшую выемку.

Samsung Galaxy S8+﻿

Учитывая авторитет и количество попаданий точно в цель предсказаний Эвана Бласса, можно говорить о том, что почти на 100% планшеты будут выглядеть именно так. Galaxy Tab S8 Ultra действительно «порадует» монобровью. О самом планшете известно, что он должен предложить дисплей диагональю 14,6 дюйма и поддержку стилуса.

Samsung Galaxy S8 Ultra

Читать также: Водонепроницаемость станет нормой в смартфонах серии Samsung Galaxy A ﻿

Если говорить о Galaxy Tab S8 Plus, то ему приписывают OLED-панель диагональю 12,4 дюйма с частотой обновления 120 Гц и двойную тыльную камеру. Предположительное время выхода серии Galaxy Tab S8 — первый квартал следующего года.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: twitter