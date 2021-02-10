Изобрели бесконтактный способ считывания отпечатков пальцев

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Прикасаться к сканеру не нужно, считывать и распознавать отпечаток будет камера смартфона

Пока инсайдеры и аналитики спорят о том, вернет ли Apple в свои будущие смартфоны Touch ID и сможет ли она встроить его в дисплей, компания TECH5 пошла дальше и предложила инновационную технологию. Она представила бесконтактную мобильную технологию биометрического считывания отпечатков пальцев. В своей работе она использует искусственный интеллект, который обеспечивает высокую точность при низком качестве изображений отпечатков пальцев.

Технология получила название T5-AirSnap Finger и в ее основе лежит камера смартфона для обнаружения, улучшения, обработки и масштабирования изображений, создания изображений, которые могут быть переданы для проверки личности или регистрации. Аутентификация занимает всего несколько секунд. По словам Tech5, новый алгоритм требует в 5-10 раз меньше аппаратных ресурсов по сравнению с алгоритмами конкурентов.

«T5-AirSnap Finger можно развернуть в бесчисленных вариантах использования, включая цифровую регистрацию и проверку для банковских операций, национальные программы идентификации или вакцинации, контроль доступа и любые другие ситуации, где требуется аутентификация по отпечаткам пальцев», - заявил глава Tech5 Макиэль. ван дер Харст.

Биометрические данные бесконтактных отпечатков пальцев, полученные с помощью T5-AirSnap Finger, можно отправить в центральную систему управления идентификацией или использовать для локальной проверки личности на том же устройстве. Заняться разработкой этой технологии компанию подтолкнула пандемия. Стояла задача создать недорогой, комфортный и эффективный инструмент распознавания личности без необходимости прикасаться к датчику. Все что понадобится пользователю — смартфон и специальное приложение.

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Источник: biometricupdate