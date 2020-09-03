JBL представили новые TWS-наушники JBL Live FREE NC+ с активным шумоподавлением

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JBL расширили список своей продукции за счет свежих TWS-наушников.

JBL Live FREE NC+

JBL известна, в основном, за счет своих качественных колонок, в последнее время – Bluetooth—колонок. Но, кроме аудиосистем, компания также выпускает и наушники, причем, кроме стандартных проводных, JBL выпускает и беспроводные «уши», не забывая улучшать свою продукцию с каждым годом.

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Вчера компания представила три новые пары TWS-наушников: JBL Live FREE NC+, Reflect MINI и JBL Tune 225 TWS. Но интереснее всего именно первые, и сейчас вы узнаете почему.

По словам производителя, JBL Live FREE NC+ - настоящий бескомпромиссный флагман TWS. JBL обещает, что FREE NC+ будут работать до 21 часов комбинированного использования на полном заряде, а при непрерывном прослушивании музыки - около 7 часов. Live FREE NC+ поставляется в футляре, который можно заряжать либо через провод USB-C, либо с помощью док-станции беспроводной зарядки.

Главной фишкой Live FREE NC+ является улучшенное активное шумоподавление и технология Smart Ambient, которые позволят полностью отключиться от окружающего шума. Наушники также устойчивы к воздействию воды и пота с классом защиты IPX7, поддерживают Google Assistant и Alexa и позволяют использовать левый и правый наушники независимо друг от друга. Естественно, производитель обещает крутой, объемный звук.

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Reflect MINI очень похожи на Live FREE NC+, но нацелены больше на любителей спорта, хотя бы даже из-за дополнительного «крючка», который не позволит наушникам выпасть при активной пробежке. Также они не поддерживают беспроводную зарядку.

JBL Reflect MINI﻿

JBL Tune 225 – минорное обновление 220TWS. Они могут быть в первую очередь интересны любителям дизайна Airpods, так они на них похожи. Однако производитель обещает гораздо более глубокий и качественный звук, чем их конкурент.

JBL Tune 225﻿

Все три модели наушников отправятся в магазины в октябре.. Live FREE NC+ и Reflect MINI TWS будут доступны по одинаковой цене - $149, в то время как Tune 225TWS будет стоить значительно дешевле - $99.95.

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Источник: pocket-lint.com﻿