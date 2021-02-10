Как Android 12 ломает Xiaomi, iOS 15 не взлетела и лучшие Гуглофоны за всю историю

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Собрали все интересные новости за прошедшие дни, чтобы вы знали, что происходит в мире технологий. На этой неделе Google назвала дату презентации Pixel 6, успела отметиться выходом стабильной версии Android 12, OnePlus начала форсить тему предстоящего анонса OnePlus 9RT, а Realme собралась выпустить еще одну версию GT Neo 2.

Google сообщила, что презентация Pixel 6 пройдет 19 октября. Один из крупных европейских продавцов подтвердил ценники, которые инсайдеры озвучили ранее: Pixel 6 — 649 евро и Pixel 6 Pro — 899 евро. Ждем анонса и попытаемся понять, настолько ли действительно ужасными будут выглядеть рамки вокруг дисплея базовой модели или все преувеличено.

Пока ждем анонс «шестерок» можно больше почитать об Android 12, который дебютировал в своей стабильной версии. Источники уже успели составить предварительный список тех моделей, которые получат новую итерацию зеленого робота.

Samsung уже выкатила вторую бета-версию One UI 4.0 на свежей версии Android для своих флагманов. А еще компания придумала специальный счетчик или алгоритм, который поможет ей сосчитать количество падений Galaxy Z Flip 3, чтобы был повод отправить восвояси тех, кто обратится за гарантийным обслуживанием.

OnePlus готовится представить очень странный аппарат — OnePlus 9RT. Странный, потому, что по своим характеристикам он будет очень походить на OnePlus 9, и непонятно зачем компании понадобилось выпускать Т-версию. А еще компания активно тестирует OxygenOS 12 на базе Android 12 и работает над OnePlus 10, чья Pro-версия будет удивлять наличием зум-перископа с 5-кратным оптическим зумом.

Гонения на Apple не прекращаются. Компании не дают почивать на лаврах и пытаются ослабить ее монополию. Так, в следующем году обещают заставить ее допустить сторонние платежные сервисы к работе с технологией NFC на «яблочных» устройствах. Подводят и пользователи, которые неохотно переводят свои iPhone на iOS 15. Количество желающих сократилось вдвое по сравнению с iOS 14.

Разработчики Xiaomi продолжают подтверждать кривизну своих рук: бета-версия Android 12 с MIUI ломает смартфоны, превращая их в «кирпич». Пресловутый дефицит заставил отодвинуть сроки выхода Redmi K40S, а будущий топовый Redmi Note готовится удивлять 120-ваттной зарядкой. …и десерт — наша постоянная рубрика «Дичь», мы нашли чем вас позабавить и повеселить. Приятного просмотра!