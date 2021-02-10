Как долго продлится дефицит чипов? Прогноз главы Qualcomm

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Все может завершиться в следующем году

Начиная с 2020 года привычной стала риторика о кризисе, спаде производства и дефиците. Цепочка поставок провалилась, нет возможности быстро и в достаточном количестве производить комплектующие. Ощущают нехватку компонентов все без исключения, пандемия переиначила рынок и продолжает это делать и сейчас.

Одна из наиболее болезненных тем для производителей электроники — дефицит чипов. Когда закончится неблагоприятный период? Предсказания различные. Дал свой прогноз и глава Qualcomm Кристиано Амон. Он считает, что в скором времени ситуация улучшится, а произойдет это уже в следующем году.

Его заявление идет в разрез с заявлениями других топ-менеджеров крупнейших производителей полупроводниковой продукции. Так, генеральный директор Intel Пэт Гелсингер считает, что глобальная нехватка микросхем сохранится до 2023 года. А глава ARM Саймон Сегарс и вовсе пессимистичен — ситуация не только не улучшится, а усугубится. Дефицит процессоров затянется и будет ощущаться все болезненнее.

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Источник: gizmochina