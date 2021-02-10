Как изменится цена на серию iPhone 14 по сравнению с iPhone 13

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Pro-версии прибавят в цене $100, ценник на базовую модель оставят прежним

Одна из претензий, которую предъявляют Apple — необоснованно завышенные ценники на продукцию. Именно большая маржа позволяет компании отлично зарабатывать на продажах iPhone и собирать львиную долю прибыли на этом рынке. Фанатам концерна из Купертино стоит быть готовыми к тому, что он и дальше не будет исповедовать альтруизм и пойдет на повышение цен в серии iPhone 14.

Пришло сообщение, что Apple повысит прайс на ряд моделей грядущей серии iPhone 14. Об этом сообщил сетевой информатор с ником LeaksApplePro. По его данным повышение цен коснется только Pro-версий. В сентябре компания должна представить четыре модели, где помимо базовой предложат iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Цена на iPhone 14 останет такой же, как у iPhone 13 — $799.

Покупка iPhone 14 Max обойдет на $100 больше ($899), чем базовая версия серии и он станет дебютатом модельного ряда компании. Повышение цен коснется именно «прошек». Так, iPhone 14 Pro могут оценить в $1099, а iPhone 14 Pro Max в $1190. На фоне стоимости предшественников удорожание составит $100.

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По слухам, iPhone 14 и iPhone 14 Pro получат дисплей диагональю 6,1 дюйма, но у «прошки» он будет лучше по ряду параметров. Для iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max приготовили 6,7-дюймовую панель. Новинкам приписывают чип A16 Bionic, 6 Гб оперативки, флеш-накопитель емкостью 128/256/512/1024 Гб, возврат Touch ID, селфи-камеру на 12 Мп и 48 Мп датчик в качестве ключевого в основной камере.

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Источник: twitter