Как купить POCO M3 по низкой цене на AliExpress в Чёрную пятницу?

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Рассказываем как купить Poco M3 по низкой цене в Черную пятницу на Aliexpress!

Буквально на днях компания Xiaomi представила свой новый бюджетный смартфон POCO M3 с очень привлекательными техническими характеристики за минимальный прайс. В целом, это уже стало традицией для Xiaomi - предлагать ТОП за свои деньги.

На этой странице мы постараемся объяснить, как сэкономить при покупке смартфона POCO M3 на AliExpress в Черную пятницу 26.11.2020.

Также напоминаем: даже если у вас нет денег на покупку смартфона, вы всё-равно можете стать его обладателям, приняв участие в нашем розыгрыше (см. видео)

Итак, для начала дождитесь начала распродажи. Затем перейдите на страницу магазина и возьмите скидочный купон, который соответствует той версии смартфона, которую вы собираетесь купить.

Ссылки на смартфон POCO M3 + Купон! 4 / 64 Гб https://s.zbanx.com/r/9WvcNH7BDcPj 4 / 128 Гб https://s.zbanx.com/r/BlILEdoBDr4K Версии отличаются объемом встроенного файлового хранилища (64 Гб и 128 Гб соответственно)

Обратите внимание, что делать это нужно только после того, как начнется распродажа. Всего доступно 100000 (сто тысяч) купонов.

Затем переходите на страницу смартфона и добавляйте его в корзину покупок.

При оформлении заказа в поле для промокода введите один из следующих вариантов:

Купоны для POCO M3 - 4/64 Gb SOBLACK500 5500-500 rub LUCKY150 2000-150 rub KLASS300 4000-300 rub Купоны для POCO M3 - 4/128 Gb SOBLACK500 5500-500 rub LUCKY150 2000-150 rub kuponytop200bf 1600-200 rub KLASS300 4000-300 rub

Это промокоды AliExpress. К сожалению, количество активаций каждого из них очень сильно ограничено, поэтому если один не сработал - попробуйте другой.

Если все промокоды из списка уже перестали работать, тогда можете использовать наш эксклюзивный промокод “ANDRONEWSM3”. Он немного скромнее и дает скидку всего на $2, но зато рассчитан на 5000 активаций, поэтому его должно хватить всем (мы надеемся).

А если вы решили купить сразу 2 смартфона, либо выбрали у продавца расширенный вариант комплектации (+стекло / +наушники / +MiBand), то сможете применить другой наш эксклюзивный вспомогательный промокод на $5: “ANDRONEWS64” либо “ANDRONEWS128” (соответственно тому варианту POCO M3, который вы выбрали).

И еще раз напоминаем: промокоды и купоны начнут действовать одновременно с началом распродажи смартфонов, т.е. в 10:00 (по Киеву) 26 ноября!

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Желаем удачи!