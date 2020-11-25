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Как купить POCO M3 по низкой цене на AliExpress в Чёрную пятницу?

25.11.2020 1148 1

Рассказываем как купить Poco M3 по низкой цене в Черную пятницу на Aliexpress!

Буквально на днях компания Xiaomi представила свой новый бюджетный смартфон POCO M3 с очень привлекательными техническими характеристики за минимальный прайс. В целом, это уже стало традицией для Xiaomi - предлагать ТОП за свои деньги.

 

Как купить POCO M3 по низкой цене на AliExpress в Чёрную пятницу? – фото 1

 

На этой странице мы постараемся объяснить, как сэкономить при покупке смартфона POCO M3 на AliExpress в Черную пятницу 26.11.2020.

 

Также напоминаем: даже если у вас нет денег на покупку смартфона, вы всё-равно можете стать его обладателям, приняв участие в нашем розыгрыше (см. видео)

 

 

Итак, для начала дождитесь начала распродажи. Затем перейдите на страницу магазина и возьмите скидочный купон, который соответствует той версии смартфона, которую вы собираетесь купить.

 

Ссылки на смартфон POCO M3 + Купон!

4 / 64 Гб

https://s.zbanx.com/r/9WvcNH7BDcPj 

4 / 128 Гб

https://s.zbanx.com/r/BlILEdoBDr4K 

Версии отличаются объемом встроенного файлового хранилища (64 Гб и 128 Гб соответственно)

 

Обратите внимание, что делать это нужно только после того, как начнется распродажа. Всего доступно 100000 (сто тысяч) купонов.

 

Затем переходите на страницу смартфона и добавляйте его в корзину покупок.

 

При оформлении заказа в поле для промокода введите один из следующих вариантов:

 

Купоны для POCO M3 - 4/64 Gb

SOBLACK500

5500-500 rub

LUCKY150

2000-150 rub

KLASS300

4000-300 rub

Купоны для POCO M3 - 4/128 Gb

SOBLACK500

5500-500 rub

LUCKY150

2000-150 rub

kuponytop200bf

1600-200 rub

KLASS300

4000-300 rub

 

Это промокоды AliExpress. К сожалению, количество активаций каждого из них очень сильно ограничено, поэтому если один не сработал - попробуйте другой.

 

Как купить POCO M3 по низкой цене на AliExpress в Чёрную пятницу? – фото 2

 

Если все промокоды из списка уже перестали работать, тогда можете использовать наш эксклюзивный промокод “ANDRONEWSM3”. Он немного скромнее и дает скидку всего на $2, но зато рассчитан на 5000 активаций, поэтому его должно хватить всем (мы надеемся).

 

А если вы решили купить сразу 2 смартфона, либо выбрали у продавца расширенный вариант комплектации (+стекло / +наушники / +MiBand), то сможете применить другой наш эксклюзивный вспомогательный промокод на $5: “ANDRONEWS64” либо “ANDRONEWS128” (соответственно тому варианту POCO M3, который вы выбрали).

 

И еще раз напоминаем: промокоды и купоны начнут действовать одновременно с началом распродажи смартфонов, т.е. в 10:00 (по Киеву) 26 ноября!

 

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Желаем удачи!

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.11.2020

Комментарии

Сафонов Дмитрий 0
Любопытно почему чем дороже "премиальнее" телефон, тем меньше АКБ. Например xiaomi mi 9 - 3300mah, poco x3 - 5160, poco m3 - 6000
25.11.2020 20:15

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Как купить POCO M3 по низкой цене на AliExpress в Чёрную пятницу?