Где купить дешевле?

Как настроить Алису на телефоне Xiaomi

29.06.2021 473 0

Голосовой помощник выполняет множество полезных функций. На Андроид-смартфонах по умолчанию установлен GoogleAssistant, но его можно поменять на Алису. В статье поговорим об основных преимуществах ассистента от Yandex, а также узнаем, как его скачать и настроить Алису.

﻿

Для чего нужна Алиса

Alisa — «умный» ассистент, созданный российской компанией Яндекс. Помощник рассчитан именно на русскоязычную аудиторию, поэтому функционал более обширный по сравнению с Гугл. Алиса умеет:

﻿﻿

  • вести диалог с пользователем;
  • озвучивать прогноз погоды в конкретном городе;
  • запускать любое приложение, установленное на телефоне;
  • играть в развлекательные и образовательные игры;
  • искать определенные объекты в вашей местности (рестораны, кинотеатры, торговые центры и т. д.);
  • вызывать такси;
  • управлять просмотром видео;
  • осуществлять поиск по фото и распознавать QR-коды;
  • устанавливать таймеры и будильники;
  • включать музыку и утреннее шоу;
  • находить интересную информацию по вашим запросам.  

Алиса

Как видим, Alisa значительно упрощает ежедневную рутину, выполняя огромное количество полезных действий. Голосовой помощник синхронизируется с фирменными сервисами Яндекса, такими как Музыка, Видео, Маркет, Дзен.

﻿

Скачивание и установка голосового ассистента

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yandex.alice  ﻿

До недавнего времени Яндекс.Алису нельзя было скачать отдельно. Голосовой помощник устанавливался только вместе с основным браузером. Теперь же смарт-ассистент представлен в виде отдельного приложения. Чтобы его скачать, нужно:

﻿

1.Открыть Гугл Плей и вбивать в поисковую строку запрос «Алиса — голосовой помощник».

2.Кликнуть по зеленой кнопке «Установить».

3.Дождаться окончания загрузки и установки.

4.Перейти в приложение и предоставить все запрашиваемые разрешения. 

разрешение для Алисы

Пользоваться Алисой очень просто: просто нажмите по фиолетовому кругу с белым треугольником и произнесите команду. Если не хотите использовать голосовое управление, кликнете по изображению клавиатуры в правом нижнем углу и напечатайте свой запрос.

 

Значок приложения находится как на рабочем столе, так и в ленте виджетов. Но для более комфортного использования рекомендуем установить Алису в качестве ассистента по умолчанию. Как это сделать — читайте в следующем пункте.

 

Как поставить Алису вместо Гугл ассистента

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.searchplugin

﻿

﻿1.Скачайте и установите полноценное приложение «Яндекс».

2.Предоставьте доступ к запрашиваемым данным.

3.Тапните по значку пользователя в правом нижнем углу и зайдите в настройки.

Настройки Алисы

4.Пролистайте страницу до раздела «Алиса». Перейдите во вкладку «Голосовая активация» и передвиньте ползунок в рабочее состояние. По желанию измените ключевую фразу.

голосовая активация Алисы

фраза для активации Алисы


5.Откройте вкладку «Основной помощник», и в строке «Помощник по умолчанию» выставьте «Алиса». 

отключение Google помощника


помощник по умолчанию

6.Вызовите ассистента длительным нажатием на виртуальную кнопку «Домой». 

 

Мы разобрались, как поставить Алису вместо Гугл ассистента на смартфоне Xiaomi. Это очень легкая и быстрая процедура. Пишите в комментарии, каким смарт-помощником пользуетесь.﻿

Автор: Алина Никитина Дата публикации: 29.06.2021

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Как настроить Алису на телефоне Xiaomi