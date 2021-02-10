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Голосовой помощник выполняет множество полезных функций. На Андроид-смартфонах по умолчанию установлен GoogleAssistant, но его можно поменять на Алису. В статье поговорим об основных преимуществах ассистента от Yandex, а также узнаем, как его скачать и настроить Алису.

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Для чего нужна Алиса

Alisa — «умный» ассистент, созданный российской компанией Яндекс. Помощник рассчитан именно на русскоязычную аудиторию, поэтому функционал более обширный по сравнению с Гугл. Алиса умеет:

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вести диалог с пользователем;

озвучивать прогноз погоды в конкретном городе;

запускать любое приложение, установленное на телефоне;

играть в развлекательные и образовательные игры;

искать определенные объекты в вашей местности (рестораны, кинотеатры, торговые центры и т. д.);

вызывать такси;

управлять просмотром видео;

осуществлять поиск по фото и распознавать QR -коды;

устанавливать таймеры и будильники;

включать музыку и утреннее шоу;

находить интересную информацию по вашим запросам.

Как видим, Alisa значительно упрощает ежедневную рутину, выполняя огромное количество полезных действий. Голосовой помощник синхронизируется с фирменными сервисами Яндекса, такими как Музыка, Видео, Маркет, Дзен.

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Скачивание и установка голосового ассистента

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yandex.alice ﻿

До недавнего времени Яндекс.Алису нельзя было скачать отдельно. Голосовой помощник устанавливался только вместе с основным браузером. Теперь же смарт-ассистент представлен в виде отдельного приложения. Чтобы его скачать, нужно:

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1.Открыть Гугл Плей и вбивать в поисковую строку запрос «Алиса — голосовой помощник».

2.Кликнуть по зеленой кнопке «Установить».

3.Дождаться окончания загрузки и установки.

4.Перейти в приложение и предоставить все запрашиваемые разрешения.

Пользоваться Алисой очень просто: просто нажмите по фиолетовому кругу с белым треугольником и произнесите команду. Если не хотите использовать голосовое управление, кликнете по изображению клавиатуры в правом нижнем углу и напечатайте свой запрос.

Значок приложения находится как на рабочем столе, так и в ленте виджетов. Но для более комфортного использования рекомендуем установить Алису в качестве ассистента по умолчанию. Как это сделать — читайте в следующем пункте.

Как поставить Алису вместо Гугл ассистента

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.searchplugin

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﻿1.Скачайте и установите полноценное приложение «Яндекс».

2.Предоставьте доступ к запрашиваемым данным.

3.Тапните по значку пользователя в правом нижнем углу и зайдите в настройки.





4.Пролистайте страницу до раздела «Алиса». Перейдите во вкладку «Голосовая активация» и передвиньте ползунок в рабочее состояние. По желанию измените ключевую фразу.









5.Откройте вкладку «Основной помощник», и в строке «Помощник по умолчанию» выставьте «Алиса».









6.Вызовите ассистента длительным нажатием на виртуальную кнопку «Домой».

Мы разобрались, как поставить Алису вместо Гугл ассистента на смартфоне Xiaomi. Это очень легкая и быстрая процедура. Пишите в комментарии, каким смарт-помощником пользуетесь.﻿

