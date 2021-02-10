Как настроить Алису на телефоне Xiaomi
Голосовой помощник выполняет множество полезных функций. На Андроид-смартфонах по умолчанию установлен GoogleAssistant, но его можно поменять на Алису. В статье поговорим об основных преимуществах ассистента от Yandex, а также узнаем, как его скачать и настроить Алису.
Для чего нужна Алиса
Alisa — «умный» ассистент, созданный российской компанией Яндекс. Помощник рассчитан именно на русскоязычную аудиторию, поэтому функционал более обширный по сравнению с Гугл. Алиса умеет:
- вести диалог с пользователем;
- озвучивать прогноз погоды в конкретном городе;
- запускать любое приложение, установленное на телефоне;
- играть в развлекательные и образовательные игры;
- искать определенные объекты в вашей местности (рестораны, кинотеатры, торговые центры и т. д.);
- вызывать такси;
- управлять просмотром видео;
- осуществлять поиск по фото и распознавать QR-коды;
- устанавливать таймеры и будильники;
- включать музыку и утреннее шоу;
- находить интересную информацию по вашим запросам.
Как видим, Alisa значительно упрощает ежедневную рутину, выполняя огромное количество полезных действий. Голосовой помощник синхронизируется с фирменными сервисами Яндекса, такими как Музыка, Видео, Маркет, Дзен.
Скачивание и установка голосового ассистента
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yandex.alice
До недавнего времени Яндекс.Алису нельзя было скачать отдельно. Голосовой помощник устанавливался только вместе с основным браузером. Теперь же смарт-ассистент представлен в виде отдельного приложения. Чтобы его скачать, нужно:
1.Открыть Гугл Плей и вбивать в поисковую строку запрос «Алиса — голосовой помощник».
2.Кликнуть по зеленой кнопке «Установить».
3.Дождаться окончания загрузки и установки.
4.Перейти в приложение и предоставить все запрашиваемые разрешения.
Пользоваться Алисой очень просто: просто нажмите по фиолетовому кругу с белым треугольником и произнесите команду. Если не хотите использовать голосовое управление, кликнете по изображению клавиатуры в правом нижнем углу и напечатайте свой запрос.
Значок приложения находится как на рабочем столе, так и в ленте виджетов. Но для более комфортного использования рекомендуем установить Алису в качестве ассистента по умолчанию. Как это сделать — читайте в следующем пункте.
Как поставить Алису вместо Гугл ассистента
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.searchplugin
1.Скачайте и установите полноценное приложение «Яндекс».
2.Предоставьте доступ к запрашиваемым данным.
3.Тапните по значку пользователя в правом нижнем углу и зайдите в настройки.
4.Пролистайте страницу до раздела «Алиса». Перейдите во вкладку «Голосовая активация» и передвиньте ползунок в рабочее состояние. По желанию измените ключевую фразу.
5.Откройте вкладку «Основной помощник», и в строке «Помощник по умолчанию» выставьте «Алиса».
6.Вызовите ассистента длительным нажатием на виртуальную кнопку «Домой».
Мы разобрались, как поставить Алису вместо Гугл ассистента на смартфоне Xiaomi. Это очень легкая и быстрая процедура. Пишите в комментарии, каким смарт-помощником пользуетесь.
Комментарии