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Как найти скрытый альбом в телефоне Xiaomi

24.02.2021 453 0

Разбираемся, как скрыть важные вам фотографии на смартфонах Xiaomi. 

 

Наверняка у вас в жизни появлялась необходимость сделать из вашего смартфона своего рода хранилище некоторых приватных файлов, будь то важные документы или же фотографии, которыми вы бы хотели делиться только с самым близким кругом лиц. Если вы являетесь обладателем смартфона Xiaomi, то прошивка MIUI поможет вам скрыть, а после найти скрытый альбом на смартфоне Redmi с нужными вами фотографиями. Сегодня мы разберемся с вами, как именно это можно сделать. 

 

Как скрыть альбом на Xiaomi

 

Для начала изучим алгоритм скрытия альбомов с фотографиями. Открываем родное приложение Галерея, далее нажимаем на раздел Альбомы. 

 

Альбомы Xiaomi

 

В данном разделе будут перечислены все собранные вами и вашим смартфоном альбомы. Выбираем нужный вам альбом, держим несколько секунд на нем палец, пока не выскочит меню выбора действий. 

 

Xiaomi MIUI

 

Одним из этих действий будет возможность «Сделать невидимым» нужную папку. Нажимаем на нее и получаем нужный результат – альбом стал скрытым. 

 

Как открыть скрытый альбом на Xiaomi

 

Теперь сделаем обратное: чтобы сделать скрытый альбом снова видимым, вновь заходим в Галерею, нажимаем на «три точки» (пункт «Опции» Галереи) и видим на экране пункт «Настройки». 

 

Настройки XiaomiXiaomi MIUI Галерея

 

Выбрав данный пункт, ищем опцию «Показывать скрытые альбомы» и нажимаем на нее. После этого в разделе «Альбомы» будут указаны все имеющиеся на смартфоне папки. 

 

Скрытые альбомы Xiaomi

 

Выбираем необходимый нам альбом долгим нажатием и в появившемся списке выбираем «Отменить скрытие» (на нашей версии MIUI этот пункт называется "Отобразить"). После этого альбомом можно пользоваться как обычно. 

 

Xiaomi MIUI Галерея

 

Вот такими простыми способами можно управлять конфиденциальностью на вашем устройстве. 

Xiaomi MIUI 12 Redmi
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 24.02.2021

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Как найти скрытый альбом в телефоне Xiaomi