Как найти скрытый альбом в телефоне Xiaomi

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Разбираемся, как скрыть важные вам фотографии на смартфонах Xiaomi.

Наверняка у вас в жизни появлялась необходимость сделать из вашего смартфона своего рода хранилище некоторых приватных файлов, будь то важные документы или же фотографии, которыми вы бы хотели делиться только с самым близким кругом лиц. Если вы являетесь обладателем смартфона Xiaomi, то прошивка MIUI поможет вам скрыть, а после найти скрытый альбом на смартфоне Redmi с нужными вами фотографиями. Сегодня мы разберемся с вами, как именно это можно сделать.

Как скрыть альбом на Xiaomi

Для начала изучим алгоритм скрытия альбомов с фотографиями. Открываем родное приложение Галерея, далее нажимаем на раздел Альбомы.

В данном разделе будут перечислены все собранные вами и вашим смартфоном альбомы. Выбираем нужный вам альбом, держим несколько секунд на нем палец, пока не выскочит меню выбора действий.

Одним из этих действий будет возможность «Сделать невидимым» нужную папку. Нажимаем на нее и получаем нужный результат – альбом стал скрытым.

Как открыть скрытый альбом на Xiaomi

Теперь сделаем обратное: чтобы сделать скрытый альбом снова видимым, вновь заходим в Галерею, нажимаем на «три точки» (пункт «Опции» Галереи) и видим на экране пункт «Настройки».

Выбрав данный пункт, ищем опцию «Показывать скрытые альбомы» и нажимаем на нее. После этого в разделе «Альбомы» будут указаны все имеющиеся на смартфоне папки.

Выбираем необходимый нам альбом долгим нажатием и в появившемся списке выбираем «Отменить скрытие» (на нашей версии MIUI этот пункт называется "Отобразить"). После этого альбомом можно пользоваться как обычно.

Вот такими простыми способами можно управлять конфиденциальностью на вашем устройстве.