Полоса внизу экрана в MIUI 12

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Раздражает белая полоса внизу экрана на MIUI 12? Разберемся, как от нее избавиться

MIUI 12 от Xiaomi вызвала ажиотаж среди фанатов китайского бренда еще до официального старта отправки обновления. Это не удивляет – по сравнению с MIUI 11 прошивка от Xiaomi не только приобрела новые черты интерфейса, которые точно будут отражены в нескольких крупных обновлениях в будущем, но и изменила свое поведение в повседневной работе. Судя по многочисленным жалобам в Сети, не всегда в лучшую сторону.

Одним из явных нововведений стало изменение принципа работы жестов управления. Во-первых, пользователи отметили небольшие различия в отрисовке анимаций. Во-вторых, появилась удобная фишка – быстрый переход из одного открытого приложения в другое, которая здорово ускоряет работу со смартфонов.

Однако многих смутило обозначение данной фишки – большая полоска внизу экрана, очевидно позаимствованная у iOS. Это смущение переросло в поиски возможности убрать данную полоску. Сегодня мы с вами разберемся, как отключить белую полосу внизу экрана на MIUI 12.

Что означает данная полоса?

Помимо отображения возможности быстрого перехода из одного приложения в другое, полоска внизу экрана сигнализирует о том, что вашим смартфоном в данный момент можно управлять посредством жестов. Да, так просто.

Также полоска предоставляет возможность переводить полноэкранные приложения в плавающие окошки – функция, которой Xiaomi активно хвастались на презентации MIUI 12.

Благодаря данной функциональности вы можете создавать маленькие окна, в которых будет отображен контент выбранного вами приложения, а остальная часть экрана будет «зарезервирована» под другое действие.

Как убрать эту раздражающую фишку?

Отметим сразу, что программисты Xiaomi, в отличие от специалистов из Apple, таки встроили в свою прошивку возможность отключения ненавистной полоски. Более того, вам не придется «рыться» в глубинах настроек для разработчиков.

Заходим в общие Настройки системы и прокручиваем до пункта «Расширенные настройки». Заходим в него и ищем подпункт «Безграничный экран». Внутри данного раздела нас ждет, очевидно, глубокие настройки управления жестами.

Также мы можем обнаружить интересную позицию под названием «Скрыть полноэкранный индикатор». Как вы можете понять, это и есть отображение той самой полоски. Включаем его и ненавистная «фича» MIUI 12 уйдет навсегда.

Не переживайте – функция быстрого перехода из приложения в приложение с помощью свайпов в нижней части экрана никуда не денется. Вы можете использовать данный «трюк» как обычно – уберется только графическое подтверждение этой функции.

Кстати, не забываем, что самым простым способом убрать полоску внизу экрана будет выключение жестов и использование наэкранных сенсорных кнопок.

Как включить отображение полоски?

Если вдруг вы вдруг осознали, что привыкли к данной полоске, то включить ее так же просто, как и выключить. Просто повторяете все изложенные выше действия, но с одним отличием – пункт «Скрыть полноэкранный режим» нужно деактивировать.

Вот таким простым способом можно избавиться от неприятных для вас особенностей внешнего вида MIUI 12. Чем не еще одна причина порадоваться за правильный выбор операционной системы?