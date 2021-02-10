Как отключить Гугл Ассистент на Xiaomi навсегда

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Разбираемся, как отключить Google Ассистент на вашем смартфоне Xiaomi

Смартфоны не просто так носят свое название – ведь это действительно умные устройства, вмещающие в себя гораздо более широкий список опций, чем банальные звонки и отправка сообщений в мессенджерах. Одной из наиболее «умных» функций является общесистемная работа так называемых «Голосовых ассистентов», и для смартфонов на Андроид «помощником» выступает Google Ассистент. Но его функциональность нужна далеко не каждому. Отсюда и выходит вопрос – как отключить Гугл Ассистент на смартфоне навсегда? Давайте разбираться.

Для начала посмотрим, что из себя представляет Гугл Ассистент. Из названия приложения можно понять, что перед нами Помощник, облегчающий даже самые мелкие действия со смартфоном. Появившись на смартфонах Андроид еще в 2012 году, Ассистент постепенно набирал как популярность, так и количество выполняемых функций. Сейчас Гугл Ассистент является одним из самых востребованных, а для многих даже самым лучшим Голосовым помощником из всех представленных на рынке (к другим относятся, например, Siri от Apple и Алиса от Яндекса).

Давайте посмотрим на основные функции Гугл Ассистента. Чаще всего Помощник от Гугл используется для голосового поиска информации: афиша кинотеатров, расписание автобусов, поиск кино и музыки. Естественно, через такой поиск очень удобно искать информацию о погоде, а также предстоящих мероприятиях. Так как Ассистент глубоко интегрирован в систему смартфона и остальные продукты от Google, то его можно использовать как быстрый способ записывать важные дела и планы – таким образом все предстоящие события обязательно останутся в вашем Календаре. Ну, и, конечно, Ассистента можно использовать для совершения звонков, причем как для сохраненных в вашей записной книжке номеров, так и для номеров интересующих вас организаций.

И хоть все эти опции здорово упрощают опыт пользования вашим смартфоном, далеко не всем этот софт необходим. Кому-то может не понравиться увеличенный расход батареи, а кто-то может переживать за свою конфиденциальность – это все можно понять. Для таких случаев Google предусмотрела возможность отключить Ассистента на любом Андроид-смартфоне, в том числе и на смартфонах Xiaomi.

Отключение Google Ассистента через приложение Google

Сначала рассмотрим самый простой способ отключения Гугл Ассистента – через приложение Google. Заходим в приложение, далее жмем на иконку «Еще» в левом нижнем углу, где находим пункт «Настройки». После переходим в Настройки «Голосового ввода», где будет находится подпункт «Voice Match» - это и есть наш Гугл Ассистент. Нажимаем на пункт «Voice Match», и после этого «тапаем» по первой же строчке, где нам предлагают отключить Голосовой ввод.

Этот способ подходит для всех смартфонов на Андроид. А теперь мы посмотрим, как можно отключить Гугл Ассистент на смартфонах Xiaomi.

Отключение Google Ассистента на смартфонах Xiaomi

Самый простой способ, по сути, идентичен уже описанному выше, но с небольшими корректировками. После того, как вы зайдете в Настройки приложения Google в списке настроек будет находится пункт с названием «Google Ассистент». Нажимаем на него, входим в меню его настроек и переходим на вторую вкладку «Ассистент». Здесь опускаемся чуть ниже и находим пункт «Телефон», в котором также просто убираем «галочку» с первого пункта «Google Ассистент». Все, с этого момента Ассистент больше вас не побеспокоит.

Способы вызова Google Ассистента

Если же вы вдруг всё-таки планируете пользоваться Помощником от Google, то для вашего удобства Xiaomi предусмотрели несколько способов «механического» вызова Ассистента. Для настройки необходимого вам способа вызова Гугл Ассистента нажимаем на иконку «Настройки» на рабочем столе вашего устройства, ищем пункт «Расширенные настройки», в котором будет находиться подпункт «Функции кнопок». Внутри этого пункта отыскиваем «Запуск Google Ассистента», где можно будет выбрать удобный способ вызова Помощника.

Смена Google Ассистента на Алису от Яндекса

Бонусом расскажем вам, что делать, если вместо Google Ассистента вы бы хотели на постоянной основе пользоваться другим голосовым помощником, например, той же Алисой от Яндекс. Для этого, в первую очередь, необходимо скачать приложение «Яндекс с Алисой», которое можно легко найти в Google Play Маркет. Далее снова заходим в приложение «Настройки» на рабочем столе вашего Xiaomi и ищем пункт «Приложения».

В нем нажимаем на «Три точки» в верхнем правом углу – после этого высветится окошко, где необходимо выбрать пункт «Приложения по умолчанию». Откроется список всех используемых по умолчанию приложений, в котором нужно будет найти пункт «Помощник и голосовой ввод». Первой же строчкой в этом меню будет являться пункт выбора необходимого вам голосового помощника – нажимаем на него и выбираем «Алису». С этого момента на голосовую команду будет реагировать именно она.

Вот такими нехитрыми способами можно настроить работу для кого-то очень нужной и полезной, а для кого-то совсем бессмысленной функциональности почти любого Андроид-смартфона. Как вы видите, Google и Xiaomi сделали все, чтобы даже не самые очевидные фишки в вашем устройстве были понятны и просты.